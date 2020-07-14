İptal Edilen Oyun Fuarları, Ücretsiz Bir Oyun Oldu: Devolverland Expo

Koronavirüs salgını nedeniyle birer birer iptal edilen oyun fuarlarının, günün birinde ücretsiz bir oyun olarak karşınıza çıkacağını hiç düşünür müydünüz? İşte sıra dışı bir oyun olan Devolverland Expo...

14 Temmuz 2020 00:02

Levent Öztürk