İptal Edilen Ultra Bütçeli Filmler!
Disney ve Twenty Century Fox'un birleşmesinin ardından sinema dünyasındaki dengeler değişti. Merakla beklediğimiz pek çok film iptal edildi.
- Barış Terun
Disney; 20 Mart 2019 tarihi itibariyle, 72 milyar dolarlık astronomik bir fiyat karşılığında Twenty Century Fox'un çoğunluk hissesini ele geçirdi. Disney; Marvel, Pixar, ABC ve Star Wars eserlerini yayınlarken, Fox'un popüler yapımlarını da es geçmiyor.
Disney; X-Men, Deadpool, the Fantastic Four, Wolverine ve FX Networks ürünlerini kendi bünyesinde yayınlamaya hazırlanıyor. Bu ürünlerden bazıları beyaz cama, bazıları ise beyaz perdeye yansıyacak.
Brad Pitt'in baş rolünü oynadığı Ad Astra, bilim-kurgu efsanesinin yeni filmi Terminator: Dark Fate, Steven Spielberg'ün yeniden çevrim West Side Story ve X-Men evreninden The New Mutants; 2019 sonu ve 2020 yılı başında gösterime girecek.
Söz konusu filmler bizi ne kadar sevindirse de; iptal edilen filmler bir o kadar üzücü. İptal edilen yapımlar arasında; Chronicle 2, Heat 2, Hitman 2, Rhe Return of the Killer Klowns from Outer Space ve Die Hard filmlerinin öncesini konu alan eserler bulunuyor. Arnold Schwarzenegger'in baş rolü üstleneceği Commando'nun yeniden çevrimi, Toymageddon, Small Soldiers gibi yapımlar da iptal edilenler listesinde.
2003'de izleyicilerin beğenisine sunulan ve eleştirmenler tarafından yerden yere vurulan The League of Gentlemen'in yeniden çevrimi de iptal edilmiş durumda.
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