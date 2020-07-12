İran 2.300 tonluk denizaltını karadan taşıdı! Dev denizaltı görüntülendi

İran'da kaydedilen ve viral haline gelen video, karadan taşınan bir denizaltını gösteriyor. Kısa bir video olsa da, dünya genelinde konuşulmaya yetecek kadar ilginç bir görüntü bu. Çünkü yaklaşık 2.300 ton ağırlığındaki bu denizaltının taşınması için bile özel araç üretildi.
Neden Karadan Taşınıyor?
Dev denizaltının neden denizden değil de karadan taşındığı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Denizaltı Nereye Götürülüyor?
Dev denizaltı, İran Gemi İnşa ve Açık Deniz Endüstrisi Kompleksi'nden 24 mil (24 mil) uzaklıktaki Bandar Abbas'daki üssüne taşınıyor. Ancak, geminin neden denizden değil de karadan gittiği belli değil.
Denizaltının Boyutları
72 metrelik, 9,7 metre yüksekliğinde ve 5,9 metre genişliğinde 2.300 ton ağırlığındaki bu denizaltını kara yoluyla hareket ettirmenin hatırı sayılır bir çaba ve koordinasyon gerektireceği görülüyor.
Videoda, devasa denizaltını en az iki kamyonla birlikte taşındığını görebiliyoruz. Denizaltının altındaki özel üretim mekaniğin ise kaç tekerleği olduğunu söylemek zor. 88 tekerlek olabileceği tahmin ediliyor.
Denizaltının Özellikleri
Rus yapımı bir Kilo sınıfı denizaltı olan bu dev araç, 9,7 metre yüksekliğinde ve 5,9 metre genişliğindedir. İran donanması 1990'ların başından ortalarına kadar bu tür üç denizaltı satın almıştı.
52 kişilik bir mürettebatın yer aldığı denizaltı, denizde 45 güne kadar kalabilir. 3000 metre derinliğe kadar derinliklere ulaşabilir.
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