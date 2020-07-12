İran 2.300 tonluk denizaltını karadan taşıdı! Dev denizaltı görüntülendi

İran'da dev bir denizaltının özel yapım çok tekerlekli araçla taşındığı anlar kameralara yansıdı. 2.300 ton ağırlığında ve 72 metre uzunluğundaki denizaltının neden karadan taşındığı merak konusu...