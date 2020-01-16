Iron Man (Demir Adam) Geri mi Dönüyor?

Marvel Sinematik Evreni'ne can veren kıvılcımı, 2008 yılının Mayıs ayında Iron Man (Demir Adam) rolü ile çakan ve Avengers: Endgame ile nihai fedakarlığı yapıp, oyunculuğu ile bizi gözyaşlarına boğan Robert Downey Jr., kafaları fazlasıyla karıştıracak açıklamalara imza attı.
Dünyanın en çok kazanan birkaç oyuncusu arasında yer alan Robert Downey Jr.'ın Marvel - Disney ortaklığına veda ettiği düşünülüyordu. Gerçi bunun doğru olmadığına dair bir kanıt yok. Yine de Robert Downey Jr.'ın ifadeleri muallak. Bol ödüllü ve yetenekli Downey Jr.'a bir daha Iron Man (Demir Adam) rolünü üstlenip, üstlenmeyeceği soruldu. Aktör, "Her şey ama her şey mümkün. Marvel - Disney, yoluna tüm hızıyla devam ediyor. Silahlarımı ve zırhımı şimdilik geride bıraktım ve Disney cephesindeki gelişmeleri izliyorum. Pek çok şey deniyorlar ve bu denemelerden keyif alıyorum. Neler olacağını görmeyi iple çekiyorum." ifadelerini kullandı.
Şimdilerde Doctor Dolittle filmiyle özlem giderdiğimiz Downey Jr.'ın açıklamaları, sinema serisinin hayranlarını fazlasıyla heyecanlandırmış durumda. Açıklamalarda her ne kadar net bir durum söz konusu olmasa da, Iron Man'in dönüşü konusunda açık bir kapı bıraktığı bir gerçek.
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