Iron Man Kostümü Geliştirildi: İşte Daedalus!

İngiliz bir mühendis tarafından geliştirilen Daedalus isimli bu kostüm, Iron Man'i gerçek hayata taşıyor!

Oynat Iron Man gerçek oldu! İngiliz bir mühendis tarafından geliştirilen bu kostüm, Iron Man'i gerçek hayata getiriyor.

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