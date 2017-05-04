Iron Man Kostümü Geliştirildi: İşte Daedalus!
İngiliz bir mühendis tarafından geliştirilen Daedalus isimli bu kostüm, Iron Man'i gerçek hayata taşıyor!
İnsanoğlunun bitmek bilmeyen uçma isteği, günümüzde çeşitli makine ve araç gereçle mümkün olsa da, yine de bunu bir JetPack'le zahmetsiz ve tekil hale getirmek kısmet olmadı. Evet, belki bir JetPack olarak göremedik ancak daha havalısı karşımıza çıkmış olabilir. İngiliz bir mühendis olan Richard Browning tarafından geliştirilen "Iron Man Suit", tıpkı filmden fırlamış gibi görünüyor.
Kostümün adı Daedalus olarak belirlenmiş. Bacaklarda ve kollarda altı benzin yakıtlı mikro gaz türbini bulunduran Daedalus, yer alan her motoruyla 22 kilogram itme gücüne sahip. Yine kendisi gibi mühendis bir babanın oğlu olan Richard Browning, hemen yukarıdaki videoda cihazın nasıl kullanıldığını da gösteriyor.
Şimdilik prototip aşamasında olsa da, Daedalus'un kısa zaman içinde geliştirileceğini düşünen Richard Browning, yatırımcıların ve İngiliz ordusunun prototiple ilgilendiğini de belirtiyor.
Ercan Uğurlu
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