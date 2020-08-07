Işık Hızında İnterneti Olan Evlere Talep Arttı

Yapılan araştırmalara göre fiber ve hız etkisi evlere değer katarak emlak sektöründe rekabeti artırıyor. Pandemiyle birlikte önemi artan fiber internet, ev alırken en büyük tercih sebeplerinden biri haline geliyor.