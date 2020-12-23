İşin İçine Bir Erkek Girmeden, Bir Dişi Canlının Üremesi Mümkün mü?

Hayvanat bahçesinde, herhangi bir erkek ile karşılaşmadan kendi kendine yavru üreten dişi su ejderhası, görenleri şaşırttı. Ama bu olay aslında çok da şaşırtıcı değil; bir adı bile var: Partenogenez.

23 Aralık 2020 00:03

Levent Öztürk