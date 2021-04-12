İşitme Kaybı Yaşayanlar Galaxy Buds Pro ile Daha İyi Duyabiliyor

Samsung Medical Center tarafından yürütülen yeni bir araştırma, Galaxy Buds Pro'nun bu özelliğinin hafif ve orta derecede işitme kaybı yaşayan bireylerin iletişim kurabilmesini sağladığını ortaya koydu.