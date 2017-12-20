İslam Karşıtı Hesaba, Günler Sonra Gelen Engel!
Twitter, Donald Trump'ın retweet'lediği İslam karşıtı fanatik videolar paylaşan ve büyük tepki alan hesap için, günler sonra bekleneni yaptı!
Twitter'ın yeni nefret-önleme kuralları etkisini şimdiden göstermeye başladı. Daliy Dot'un belirttiğine göre Twitter, sahte Müslüman-karşıtı videolar paylaşan ve videoları kasım ayında Donald Trump tarafından retweet'lenen İngiliz Jayda Fransen'in hesabını nihayet engellemiş durumda. Sosyal ağ ayrıca, bu kişinin grubunun ve diğer bazı ırkçı ve ayrımcı organizasyonların da hesaplarını engellemişe benziyor. Bunların arasında American Renaissance ve editörü Jared Taylor da var.
Firma, bu yeni kurallara göre tam olarak hangi hesapların kapatılacağını açıklamayı reddediyor ama fanatik hedefleri olan ve sivillere karşı şiddeti savunan grupları "inceleyeceğini" söylüyor. Yani diğer bir ifade ile, bu incelemeler yeni kuralların uygulanışı oluyor.
Gizmodo'nun da yazdığı gibi, bu fanatikler kolay hedefler. Nefretlerini çok açık bir dille ifade ediyorlar ve yakın çevreleri dışında küçük bir takipçi kitleleri var. Kuralları asıl zorlayacak olan, nispeten daha büyük takipçi kitleleri olan kişi ve gruplar. Örneğin beyaz ırkın üstünlüğünü savunan Richard Spencer gibi... Bu tarz kişi ve gruplar nefretlerini daha kibar bir dil kullanarak örtülü bir şekilde yapıyorlar.
H. Hüseyin Öztürk
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