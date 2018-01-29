İsmini Duymadığımız Teknoloji Kahramanları!

Teknoloji dünyası sadece Jobs, Gates veya Zuckerberg'den ibaret değil. İşte ismi pek bilinmese de çok önemli işlere imza atan 5 kahraman!

İsmini duymadığımız teknoloji kahramanları!
Bugün kullandığımız teknolojilerde onların büyük emeği var

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İsmini Duymadığımız Teknoloji Kahramanları!

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