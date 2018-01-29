İsmini Duymadığımız Teknoloji Kahramanları!
Teknoloji dünyası sadece Jobs, Gates veya Zuckerberg'den ibaret değil. İşte ismi pek bilinmese de çok önemli işlere imza atan 5 kahraman!
Facebook'un yaratıcısı Mark Zuckerberg tüm dikkatleri üzerine çekse de teknoloji dünyasında ismini pek duymadığımız başka sayısız kahraman var.
İnternet'ten alışveriş yapabilmeniz veya müzik satın alabilmemiz için saatlerce çalışıp pek az uyuyan bu teknoloji kahramanlarının adı, Steve Jobs'ın adının yanında pek az geçiyor. İşte adını duymadığımız ancak DNS'den kameralı telefonlara önemli teknolojik geliştirmelere imza atan isimler...
Jordon Ritter, Napster'ın kurucularından
Medyanın ilgisini Sean Parker çok daha fazla çekse de dünyaca ünlü müzik paylaşım aracı Napster'ın ilk beş yayımındaki programlamayı Jordon Ritter yapmıştı. Oluşturduğu arka uç sistemi ve yük dengeleme özelliği, hizmeti veritabanına entegre etmesi, güvenliği ele alışı ve yöntemi, Napster'ın gelişmesinde anahtar rol oynamıştı.
Napster en parlak döneminde 60 milyon kullanıcıya ve aynı anda çevrimiçi olan 2 milyon kullanıcıya sahipti.
Taher Elgamal, SSL'nin mucidi
Taher Elgamal, 1995'de Netscape'deki takımına karmaşık bir hedefte liderlik ediyordu: e-ticaret'i güvenilir bir hale getirmek. Takımı bugün her tarayıcıda kullanılan SSL şifreleme standardını meydana getirdiler. Temel şifreleme standartlarını geliştiren takım, şifrelemeyi daha güçlü bir hale getirerek para aktarımlarında kullanılabilmesini sağladı. Teknoloji şu an Amazon gibi hizmetlerde geniş olarak kullanılıyor.
Ancak Elgemal, en büyük katkısının SSL olduğunu düşünmüyor. 80'lerde Stanford'da öğrenci olduğu dönemlerde herkese açık-anahtar şifreleme algoritmalarını ortaya çıkaran Elgemal'ın algoritmaları, bugün hala kullanılıyor.
David Bohnett, GeoCities'in mucidi
Facebook ve MySpace ortaya çıkmadan önce, kullanıcıları belirli konularda birbirine bağlayan GeoCities adınaki hizmet vardı. Bohnett; GeoCities'i kişisel bir web sitesine sahip olmak, içerik oluşturma ve yönetimi, ortak reklam gelirleri gibi bugün interneti meydana getiren fikirler ile kurmuştu.
Konsept zamanla fotoğraf, müzik ve resimleri de içerecek şekilde gelişti, ancak GeoCities'in 'kullanıcı tarafından oluşturulan' içerik modeli, o zaman için yepyeni bir şeydi. Bugün ise sıkça rastlanan bir hal aldı.
Philippe Kahn, cep kamerasının mucidi
4. Philippe Kahn, cep kamerasının mucidi
Kahn, 1997'de bir Motorola telefon, Casio kamera ve laptop'unu kullanarak ilk kameralı telefonu ortaya çıkarmıştı:
'Evimde kamera telefonu yazılımının çekilen resimleri kablosuz olarak gönderdiği ve firewall'umun dışından erişim için URL'ler oluşturan bir web sunucusu kurdum.'
Diğer şirketler de kameralı telefon prototipleri oluşturduklarını söylüyorlar, ancak Kahn, ilk belgeli resmin kendisine ait olduğunu söylüyor. Kahn şu an GPS yazılımı ve cep telefonları için GPS uygulaması geliştiren FullPower'ın CEO'su.
Paul Mockapetris, DNS'in mucidi
DNS'leri her gün, hatta bu yazıyı okurken de kullanıyorsunuz. DNS (domain name system), web tarayıcınızın internet adresleri için başvurduğu bir adres defteri gibidir.
Paul Mockapetris 1983'de Güney Kaliforniya Üniversitesi Bilgi Bilimleri Enstitüsü'nde (ISI) DNS için birkaç teklifi değerlendiriyordu. Ve zamanla bugün kullandığımız teknolojiyi geliştirdi.
İlk başlarda DNS hakkında yapılan eleştiriler, onun çok karmaşık olmasıydı. Ancak Mockapetris, beş yıl sonra aynı uzmanların DNS'de eksik olanlardan şikayet etmeye başladıklarını söylüyor ve ekliyor: 'İşte bu benim başarı tanımım.'
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