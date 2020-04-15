İspanya'da koronavirüs ölü sayısı kaç oldu? İspanya virüs tablosu, grafiği

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 1 milyonu geçti. İspanya'da ise koronavirüs sebebiyle toplamda 177 bin 663 vaka tespit edilirken, ölenlerin sayısı 18 bin 579 oldu. İyileşen hastaların sayısı 70 bin 853 oldu. Peki İspanya'daki koronavirüs grafikleri nasıl yükseldi? İspanya'da koronavirüs için yetkililer neler söylüyor?
ÇİN'DEN SONRA EN ÇOK İYİLEŞEN İSPANYA'DA
AA'nın haberine göre İspanya'da, bu zamana kadar en yüksek günlük ölüm artışı 950 ile 2 Nisan'da kaydedildi. Bu tarihten sonra Kovid-19 hastalarında ölüm artış hızını yavaşlatmayı başaran İspanya'da son 10 gündür hayatlarını kaybedenlerin günlük sayıları 757-510 aralığında kaldı.
İstatistiklerde, İspanya'da salgından ölenlerin yüzde 96'sı 60 yaş üzeri, bunların yüzde 61'inin de 80 yaş üzeri olduğu paylaşıldı.
İspanya ayrıca 67 bin 504 iyileşen hasta ile Çin'in (78 bin 262) ardından Kovid-19'dan en fazla kişinin iyileştiği ikinci ülke konumunda bulunuyor.
Salgına karşı verilen mücadelede ülkede en büyük sorunlardan bir tanesi sağlık sisteminin aldığı yara olarak öne çıkarken, virüsün şimdiye kadar 25 binden fazla sağlık personeline bulaştığı ve bunlardan 30'unun hayatını kaybettiği belirtiliyor.
OHAL'İN UZATILMASI YÖNÜNDE OYLAMA YAPILACAK
Sol koalisyon hükümeti, ülkede Kovid-19'la mücadele için 14 Mart'ta yürürlüğe koyduğu olağanüstü hali (OHAL) 25 Nisan gece yarısına kadar uzatacağını açıklamıştı.
Olağanüstü halin uzatılmasıyla ilgili meclisteki oylama yarın yapılacak.
CANLI İSPANYA KORONAVİRÜS GRAFİĞİ
İspanya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 18 bin 579 oldu. John Hopkins Üniversitesi'nin canlı haritasına göre ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı 177 bin 633 'e ulaştı. İspanya, vaka sayısı olarak ABD'den sonra en çok vaka görülen ülke olarak İtalya'yı geçerek 2. sıraya yerleşti. (Canlı harita için tıklayınız)
Worldometers İspanya'daki koronovirüs vaka yayılım grafiği şu şekilde:
İSPANYA İÇİN CANLI GRAFİKLER
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü Türkiye ve dünya genelindeki sayılara ilişkin güncel bilgiler internetten paylaşıyor.
"corona.cbddo.gov.tr" adresinden ulaşılan sitede işaretlenen ülkedeki tanı, iyileşme ve ölüm verileri görülebiliyor. İspanya için vaka ve ölüm sayısına da buradan ulaşabilirsiniz.
İSPANYA'DA KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI NEDEN BU KADAR YÜKSEK?
Peki, İspanya'da vaka sayısı neden bu kadar yüksek? İspanya'da koronavirüs ve neden olduğu Covid-19 hastalığından ölenlerin sayısı, Çin'de yaşamlarını yitirenlerin sayısını geçti. 9 Mart tarihinde İspanya'nın Olağanüstü Sağlık Sorunları Sorumlusu Doktor Fernando Simon, "Bizde çok az vaka olur" demişti. 6 hafta sonra ülkede her gün hastalıktan yüzlerce kişinin öldüğü açıklandı. Nüfusa oranlandığında kişi başına düşen ölüm vakası şimdiden İran'ın 3, Çin'in 40 misli.
KRİTİK FUTBOL MAÇI
BBCTürkçe'nin haberine göre İtalya'nın Bergamo kentindeki 19 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi maçında, Atalanta ve Valencia karşı karşıya geldi. İspanya'nın Valencia takımının 2 bin 500 taraftarı, 40 bin Atalanta taraftarının arasına karıştı. Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori, Lombardiya'ya virüsü saçan bombanın o gün patladığını söylüyordu.
İspanya'da da ilk hasta olanlar arasında çok sayıda Valencia oyuncusu, taraftarı ve spor muhabiri vardı.
Ancak bundan sonraki süreçte hastalığın İspanya'nın dört bir yanına hızla yayılmasının sebepleri arasında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yumuşak ve güneşli ilkbahar, başkent Madrid'in kafelerinin, barlarının dolup taşmasını ve kucaklaşmaları, öpüşmeleri, yakın sohbetleri yer alıyor.
8 Mart tarihinde yani ülkedeki bütün spor faaliyetleri, siyasi parti kongrelerinin ve gösterilerin yasaklanmasından sadece bir hafta önce Dünya Kadınlar Günü bir çok şehirde dev kalabalıklarla kutlandı. Bundan 3 gün sonra 3 bin Atletico Madrid taraftarı Şampiyonlar Ligi maçı için Liverpool'a uçtu.
İSPANYA NE ZAMAN ESKİ HALİNE DÖNER?
Başbakan Sanchez, olağanüstü hal yetkilerini kullanmaya başlayacağını ilan ettikten sonra bunları uygulamaya koyması bir günden fazla zaman aldı ve aradaki süre içinde Madrid ve diğer büyük şehirlerdeki halkın bir kısmı ülkenin dört bir tarafına dağıldı. Okullar da kapatılınca bir çok aile de deniz kıyısındaki yazlıklarına gitti.
Sokağa çıkma yasakları 14 Mart günü başladı ve hem ceza kesen polis hem de tepki gösteren halk sayesinde etkili bir şekilde uygulanıyor. Bakanlar, bir aylık karantinanın 11 Nisan'da sona ereceğini, muhtemelen önlemlerin yavaş yavaş gevşetileceğini söylüyor. Ama yine de hiç kimse birden normale dönülmesini beklemiyor.
İSPANYA'DA YAŞLI NÜFUS ORANI KAÇ?
Avrupa ülkelerinde yaşlı nüfus oranı genellikle yüzde 15'in üzerinde. TÜİK'ten alınan verilere göre İspanya'da yaşlı nüfus oranı yüzde 18,1. TRT Haber'in 20 mart 2019 tarihinde yayınladığı verilere toplam yaşlı nüfusu ise 8 milyon 952 bin 418.
İSPANYA'NIN NÜFUSU NE KADAR?
TRT Haber'in 20 mart 2019 tarihinde yayınladığı verilere göre İspanya'nın toplam nüfusu 49 milyon 331 bin 76.
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