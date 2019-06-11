İspanyol YouTuber'a 15 Ay Hapis Cezası
Evsiz bir adama diş macunlu Oreo yediren YouTuber, bu kötü "şakası" için 15 ay hapis cezası aldı!
- Levent Öztürk
Bir YouTuber'ın, evsiz bir adamı kandırarak diş macunu dolu Oreo yedirmesi ve bunu videoya çekmesi insanlığa inancınızı azaltabilir. Üstelik bunu yaparken, "diş macununun evsiz adamı temizleyeceği" gibi bir söz sarfetmesi olayı daha da kötü bir boyuta taşıyor.
Ancak en azından, El Pais gazetesinin belirttiğine göre, Barcelonalı "şakacı" Kanghua Ren veya takipçileri tarafından bilinen adı ile ReSet, evsiz adamın saygınlığına karşı işlediği bu suçtan dolayı 15 ay hapis cezası aldı. Ayrıca mahkemenin, Ren'in YouTube ve diğer sosyal medya kanallarının beş yıl boyunca kapanmasına ve kurbana tazminat olarak 20.000 Euro ödemesine karar verdiği söyleniyor.
New York Times'ın söylediğine göre Ren büyük ihtimal ile hapse girmeyecek. İspanyol kanunları, genellikle iki yılın altındaki ilk cezayı donduruyor. Ren, "şakayı" filme aldığı sırada 2017'nin başlarıydı ve 19 yaşındaydı. Times'ın söylediğine göre şaka, 1.2 milyon takipçisinden birinin iddiası üzerine gerçekleşmişti. Ayrıca evsiz adama bir de 20 Euro'luk banknot vermişti.
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