İsrail'in Beresheet Uzay Aracı Ay'a Çakıldı

İsrail'in uydumuz Ay'a inmesi planlanan Beresheet aracı, amacına ulaşamadan çakıldı!

İsrail'in Beresheet Uzay Aracı Çakıldı

İsrail'in Ay'a gönderdiği Beresheet uzay aracı, Ay yüzeyine çakılarak ilk özel fonlu ay görevinin sonunu getirdi.

Oynat Beresheet'ten Gün Doğumu Görüntüleri

Beresheet eğer başarılı olsaydı İsrail, Ay'a inen dördüncü ülke olacaktı (ABD, Rusya ve Çin'in ardından). Ancak BBC'ye göre komut merkezi, araç son yörüngesine yaklaştığında ve yerden sadece dokuz metre yüksekteyken iletişimi kaybetti. Görev İsrail hükümetinden bir miktar destek alsa da, giderlerini büyük oranda özel yatırımla karşılamıştı. SpaceIL'nin başkanı Morris Khan, yaşananların ardından "başaramadık ama hiç şüphesiz ki denedik," dedi.

Beresheet, kullanılmış bir Falcon 9 roketiyle Şubat'ta fırlatılmış, Dünya etrafında birkaç tur dönmüş ve Ay'ın yerçekimine yavaşça girmişti. Araç, görevin ilk başlarında yıldız izleyicilerinde sorun yaşamıştı. Bu izleyiciler, aracın yolunu bulmasında kritik öneme sahip olsa da sorun atlatılmıştı. Bilgisayar sisteminde de beklenmedik bir sıfırlanmaya maruz kalan araç, yolculuğu sırasında etkileyici görüntüler göndermeyi başarmıştı. Buna yukarıda izleyebileceğiniz Güneş'in Dünya arkasından doğuşu görüntüleri de dahil.

Beresheet başarısızlığa uğrasa da İsrail vazgeçmiş değil. İnişi Tel Aviv'deki bir kontrol odasından takip eden başbakan Benjamin Netanyahu, "ilkinde başarısız olursanız, tekrar denersiniz," dedi.

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