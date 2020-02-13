İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tech.İstanbul'u girişimcilere açtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 18 Ocak'ta düzenlenen YGA Zirvesi'nde tanıtımı yapılan Tech.İstanbul, İBB iştiraklerinin ve şirketlerin sorunlar belirlediği ve girişimlerin bu sorunlara karşı çözümler geliştirdiği bir platform. Tech.İstanbul, girişimlerin çözümlerini müşterilere ulaştırmasını ve paylaşılan verilerle birlikte test etmesini sağlayacak. Tech.İstanbul'un hayali çift kanatlı teknolojilerin İstanbul'dan dünyaya yayılmasını sağlamak.
İBB iştirakleri ve şirketler, girişimlerin çözümlerini geliştirebilmesi için:
- Sorunları daha detaylı inceleyebilmek ve çözüme götürebilmek için gerçek, güncel, anonim veriyi paylaşacak
- Ekiplerin sorun üzerinde derinleşmesi için saha testleri gerçekleştirecek.
- Seçilen çözümü uygun gördüğü takdirde tüm İstanbul halkının kullanımına açarak, çözümün hayata geçirilmesini sağlayacak.
Başvuruların açılmasından itibaren 6 ay sürecek olan ilk faz Temmuz ayında hayata geçirilecek Demoday ile sona erecek.
YGA ile işbirliği yapılarak hayata geçirilen Tech.İstanbul ile ilk etapta Türkiye'den, 2020'nin 2.yarısı itibariyle de tüm dünyadan girişimleri bu platforma başvurmaya davet ediyor. Başvuruyla gelen ve seçilen girişimlere Ümit Boyner, Ebru Dorman, Kenan Çolpan, Agah Uğur, Cavit Yantaç gibi isimlerden oluşan danışma kurulu üyelerinin desteğiyle, İBB, İBB iştirakleri ve özel sektörle birlikte daha da büyüyüp globalleşme fırsatı sunmayı hedefleniyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "İstanbul pozitif teknolojilerin merkezi olsun. Ulaşım, çevre veya enerji teknolojileri üzerine inovatif bir projesi veya girişimi olan herkesi www.tech.istanbul adresine başvurmaya davet ediyorum" dedi.
Son başvuru tarihi 29 Şubat 2020
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