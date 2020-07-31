İstanbul'da gezilecek yerler: Mutlaka görmeniz gereken 15 mükemmel yer

Bayramlarda ya da tatillerde yerli ve yabancı turistlerin odak noktası haline gelen İstanbul'da pek çok gezilecek yer var. Müzelerden saraylara, tarihi camiilerden meydanlara kadar pek çok ziyaret noktasından en çok ziyaret edilenlerden bazılarını bir araya getirdik.
İşte İstanbul'da mutlaka görmeniz gereken gezilecek yerler...
KAPALI ÇARŞI
Nerede: Beyazıt, Kalpakçılar Cd. No:22, 34126 Fatih/İstanbul
Kapalıçarşı, İstanbul kentinin merkezinde Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerininin ortasında yer alan dünyanın en büyük çarşısı ve en eski kapalı çarşılarından biri. Kapalıçarşı'da yaklaşık 4.000 dükkân bulunmaktadır ve bu dükkânlarda toplam çalışan sayısı yaklaşık 25.000'dir.
YEREBATAN SARNICI
Nerede: Alemdar, Yerebatan Cd. 1/3, 34110 Fatih/İstanbul
Yerebatan Sarnıcı İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan, şehrin en büyük kapalı sarnıcı. Ayasofya binasının güneybatısındaki küçük bir binadan girilir. Sütun ormanı görünümündeki mekanın tavanı tuğla örülü, çapraz tonozludur. Sarnıç, Bizans imparatoru I. Justinianus tarafından yaptırılmıştır.
TOPKAPI SARAYI MÜZESİ
Nerede: Cankurtaran, 34122 Fatih/İstanbul
Topkapı Sarayı, İstanbul Sarayburnu'nda, Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık tarihinin 400 yılı boyunca, devletin idare merkezi olarak kullanılan ve Osmanlı padişahlarının yaşadığı saraydır. Bir zamanlar içinde 4.000'e yakın insan yaşamıştır.
SULTAN AHMET CAMİİ
Nerede: Sultan Ahmet, Atmeydanı Cd. No:7, 34122 Fatih/İstanbul
Sultan Ahmet Camii veya Sultânahmed Camiî, 1609-1617 yılları arasında Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından İstanbul'daki tarihî yarımadada, Mimar Sedefkâr Mehmed Ağa'ya yaptırılmıştır.
AYASOFYA CAMİİ
Nerede: Sultan Ahmet, Ayasofya Meydanı No:1, 34122 Fatih/İstanbul
Ayasofya veya resmî adıyla Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi, eskiden Azize Sofya Kilisesi, İstanbul'da yer alan bir cami, eski bazilika, katedral ve müze.
DOLMABAHÇE SARAYI
Nerede: Vişnezade, Dolmabahçe Cd., 34357 Beşiktaş/İstanbul
Dolmabahçe Sarayı, İstanbul, Beşiktaş'ta, Kabataş'tan Beşiktaş'a uzanan Dolmabahçe Caddesi'yle İstanbul Boğazı arasında, 250.000 m²lik bir alan üzerinde bulunan Osmanlı sarayı. Marmara Denizi'nden Boğaziçi'ne deniz yoluyla girişte sol kıyıda, Üsküdar ve Kuzguncuk'ın karşısında yer alır.
SULTANAHMET MEYDANI
Nerede: Binbirdirek, Sultan Ahmet Parkı No:2, 34122 Fatih/İstanbul
Sultanahmet Meydanı İstanbul'un en önemli meydanlarından biridir. Bizans devrinde Hipodrom, Osmanlı döneminde At Meydanı olarak bilinen Roma sirki de meydanın içerisindedir.
GALATA KULESİ
Nerede: Bereketzade, Galata Kulesi, 34421 Beyoğlu/İstanbul
Galata Kulesi, İstanbul'un Galata semtinde bulunan bir kule. 528 yılında inşa edilen yapı, şehrin önemli sembolleri arasındadır. İstanbul Boğazı ve Haliç, kuleden panoramik olarak izlenebilmektedir. UNESCO, 2013'te kuleyi Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil etti.
PANAROMA 1453 TARİH MÜZESİ
Nerede: Merkez Efendi Mahallesi, Topkapı Kültür Park İçi Yolu, 34015 Zeytinburnu/İstanbul
Panorama 1453 Tarih Müzesi olarak bilinen İstanbul-Topkapı'da bulunan bu müze, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedişinin, bir odada top sesleri, Mehter Takımı'nın ve Osmanlı atlarının kişnemesinin efekt olarak verildiği panoramik bir müzedir. Topkapı Parkı içerisinde yer almaktadır.
ÇİÇEK PASAJI
Nerede: Hüseyinağa Mh İstiklal Caddesi, Sait Paşa Gç. 176/6, 34435 Beyoğlu/İstanbul
Çiçek Pasajı, büyük Beyoğlu yangını sonucu yok olan Naum Tiyatrosu'nun arsasına 1876'da kurulan tarihi ve ünlü bir pasaj.
ORTAKÖY MEYDANI
Nerede: Mecidiye, İskele Sk., 34347 Beşiktaş/İstanbul
Sokak satıcıları ve kafeler arasından Ortaköy Camii ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzaraları sunan meydan.
AYA YORGİ RUM PATRİKHANE KİLİSESİ
Nerede: Yavuz Sultan Selim, Dr. Sadık Ahmet Cd. No:44, 34083 Fatih/İstanbul
Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi, Türkiye'de İstanbul iline bağlı Fatih ilçesinin Fener semtinde bulunan ve İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne ev sahipliği yapan kilise.
BÜYÜK SARAY MOZAİKLER MÜZESİ
Nerede: Arasta Çarşısı, Sultanahmet Mahallesi, 34122 Fatih/İstanbul
Büyük Saray Mozaikleri Müzesi, İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nındaki Arasta Pazar'da yer alan mozaik müzesidir. Müze binası, üzerine Sultanahmet Camii Çarşısı'nın yapıldığı Büyük Saray'ın, tabanı mozaiklerle kaplanmış olan peristil bölümünün kalıntıları üzerine inşa edilmiştir.
YEDİKULE ZİNDANLARI MÜZESİ
Nerede: Yedikule, Yedikule Meydanı Sk. No:9, 34107 Fatih/İstanbul
Yedikule Zindanları, İstanbul'un ve Türkiye'nin en eski açık hava müzelerinden birisidir.
EMİRGAN KORUSU
Nerede: Reşitpaşa, Emirgan Sk., 34467 Sarıyer/İstanbul
Emirgân Korusu, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan bir korudur. İstanbul Boğazı kıyılarında, Emirgân-İstinye semtleri arasında yer alır. İstanbul Boğazı kıyısında, 47,2 hektarlık bir alanda sırtlar ve yamaçlar üstüne yayılmıştır. Çevresi yüksek duvarlarla çevrilmiş durumdadır. Koru, 17. yüzyılda Osmanlı padişahı IV. Murad tarafından İranlı Emir Güne Han'a armağan edilmiştir. Daha önce Feridun Bahçeleri olarak anılan bölge bundan sonra Emirgân Korusu olarak anılmaya başlanmıştır.
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