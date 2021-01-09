İstanbul'da koronavirüsün en fazla azaldığı 5 ilçe

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yılın ilk filyasyon toplantısı sonrası kentteki koronavirüs son durumuna ilişkin bilgileri sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.
KORONAVİRÜSÜN EN FAZLA AZALDIĞI 5 İLÇE
Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:
"Yılın ilk #filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim: Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de. En az düşüş ise; Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu'nda.
Yılın ilk #filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim:
Her geçen gün vaka sayımız azalıyor.
Geçen haftaya oranla en çok düşüş;
Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de.
??En az düşüş ise;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 9, 2021
Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu'nda.??-??? pic.twitter.com/tpAitMUCsA
HES (Hayat Eve Sığar) uygulamasına göre ilçelerin son durumları şu şekilde:
BAKIRKÖY
ADALAR
AVCILAR
BAHÇELİEVLER
SULTANGAZİ
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