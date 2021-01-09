İstanbul'da koronavirüsün en fazla azaldığı 5 ilçe

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul'da her geçen gün vaka sayısının azaldığını belirterek, en çok düşüşün Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de olduğunu söyledi...