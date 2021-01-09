İstanbul'da koronavirüsün en fazla azaldığı 5 ilçe

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul'da her geçen gün vaka sayısının azaldığını belirterek, en çok düşüşün Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de olduğunu söyledi...

İstanbul'da koronavirüsün en fazla azaldığı 5 ilçe

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yılın ilk filyasyon toplantısı sonrası kentteki koronavirüs son durumuna ilişkin bilgileri sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

KORONAVİRÜSÜN EN FAZLA AZALDIĞI 5 İLÇE

Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

"Yılın ilk #filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim: Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de. En az düşüş ise; Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu'nda.

 HES (Hayat Eve Sığar) uygulamasına göre ilçelerin son durumları şu şekilde:

BAKIRKÖY

ADALAR

AVCILAR

BAHÇELİEVLER

SULTANGAZİ 

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