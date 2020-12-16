İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? Adım adım eşleştirme işlemi

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının alanı genişletiliyor. Eylül ayında yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile şehir içi toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu getirilmişti. Aralık ayı itibari ile de AVM'lere girişte zorunlu oldu. Şimdi de toplu taşımada HES kodu zorunlu oluyor.
SON TARİH 15 OCAK
Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 önlemleri kapsamında aldığı kararda toplu ulaşımda HES kodu kontrolü yapılması zorunlu hale getirildi. Genelge ile Covid-19 tanılı ya da temaslı kişilerin toplu ulaşım araçlarını kullanmaması amaçlanıyor. İstanbulKart kullanıcıları 15 Ocak 2021 tarihine kadar HES kodunu ulaşım kartına eşleştirmesi gerekiyor.
Peki İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? Adım adım HES kodu eşleştirme işlemleri...
1. ADIM: HES KODU ALMAK
HES Kodu, ziyaret ya da ulaşım gibi işlemlerinizde, kurumlarla ve kişilerle Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir kod.
İlk olarak Hayat Eve Sığar uygulamasının kısaltılmış hali olan HES kodunu edinmemiz gerekiyor. HES kodu, Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden, SMS ile ve e-Devlet'ten alınabiliyor.
HES kodu nasıl alınır?
?? Yeni tip koronavirüs salgını döneminde sosyal alanlarda vatandaşlara güvenli sosyal hayat sunmak için geliştirilen "HES Kodu"nun kullanımına dair tüm detayları derledik.https://t.co/CCIAl7i2lo pic.twitter.com/wz3vP6NmDN— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) September 30, 2020
2. ADIM: HES KODU İLE İSTANBULKART EŞLEŞTİRMESİ YAPILACAK
Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığınız HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlayabileceksiniz. Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.
İSTANBULKART HES KODU TANIMLAMA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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