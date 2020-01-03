İşte 2010'dan 2020'ye Müzik Servislerinin Değişimi

Online müzik servisleri son 10 yıl içinde müzik endüstrisinin yüzünü tamamen şekillendirdi. Spotify ve Apple Music gibi devlerin yanında Tidal, Deezer ve daha pek çok online müzik servisi ile müzik ekonomisi yavaş yavaş online tarafa kayarken, rakamlar 2010'dan bu yana büyük bir değişim gösterdi.
Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği RIAA'ya göre 2010 yılında bu servisleri yalnızca 1.5 milyon kayıtlı abone kullanırken, 2020'ye girdiğimizde şu an bu rakam 61 milyon civarında.
RIAA'nın açıkladığı rapora göre, Amerikan müzik pazarının yüzde 80'i şu an online servislere abone. Spotify'ın 2011'de ABD pazarına sunulması fitili ateşlerken, Apple Music'in 2014 yılında gelmesi de bu ateşi körükledi. Sonrasında ardarda Tidal, Pandora, YouTube Music ve Amazon Prime Music derken, şu an kullanıcıların erişebilecekleri çok sayıda online servis seçeneği var.
Elbette abone sayılarındaki artış yalnızca servis ağının genişlemesi ile değil, öte yandan mobil cihazların sayısının artması ile ile de ilgili. ABD'de 2010 yılında yüzde 35 oranında kullanılan akıllı telefonlar, bugün yüzde 81 oranına ulaşmış durumda. Önümüzdeki yıllarda bu oranların artış göstermesi ve müzik piyasasının yalnızca online kanallardan beslenmesi bekleniyor.
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