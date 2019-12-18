İşte 2010'ların En Çok İndirilen Uygulaması!

2010'lara artık veda ediyoruz. Teknoloji dünyasında çok büyük değişimlerin yaşandığı 2010'larda mobil cihazların gelişmesi ve yaygılaşması elbette mobil uygulamaların da popülaritesinde etkili oldu. Artık restoran yerine eve yemek getiren servislerden sipariş veriyor, bir yerde konaklamak istediğimizde otel yerine başkalarının evlerini kiralıyoruz. Elbette çok sayıda daha örnek var ve hepsini mobil uygulamalar üzerinden halletmek mümkün.
2019'da dünya genelinde iOS ve Android cihazlarda uygulama rekoru kırıldı. Her iki platformda da 120 milyar civarında uygulama indirilirken, bu rakam geçen seneye göre yüzde 5 oranında artış anlamına geliyor. Gelecek sene muhtemelen bunun yine katlandığını göreceğiz; ancak bu kez daha fazla oranda...
Peki, 2010'lu yıllarda en çok uygulama hangisi oldu dersiniz? Cevap: Facebook. Evet, Facebook, 2010'lu yılların tamamında en çok indirien uygulama olarak listenin başında yer alırken, ikinci sırada da Facebook Messenger yer alıyor. 3'üncü uygulama da yine Facebook'a ait. WhatsApp, listenin 3'üncü sırasında yer alırken, şirketin eski sahibi Jan Koum ise 2014'te WhatsApp'ı Facebook'a yalnızca 19 milyar dolara sattığı için muhtemelen halen pişmandır.
2010'larda en çok indirilen 10 uygulama tam olarak ise şöyle:
- Facebook Messenger
- WhatsApp Messenger
- Snapchat
- Skype
- TikTok
- UC Browser
- YouTube
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