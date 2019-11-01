İşte 2019'un En İyi Galaxy Store Uygulamaları
Samsung, uygulama mağazası Galaxy Store'un en iyilerini dört kategoride belirledi!
Samsung, Android'deki kendi uygulama mağazası Galaxy Store'un ödül kazanan uygulamalarını geliştirici etkinliği SDC 2019'da duyurdu. Etkinlikte bu sene en az 25 geliştiriciye ödül dağıtıldı.
25 uygulama, tema ve saat yüzü içerisinden en büyük kazanan olarak dört uygulama seçildi.
2019'un en iyi yarış oyunu: Yarış kategorisinin kazananı, Asphalt 9: Legends oldu. Play Store'da da çok popüler olan oyun, arcade benzeri oynanışıyla mobil platforma uyum sağlıyor. Oyunun renkli grafikleri, özellikle AMOLED ekranlarda müthiş görünüyor.
2019'un en iyi sosyal uygulaması: Bazı kullanıcılar için tanımlamaya ihtiyaç duymasa da TikTok, kısa videolar hazırlamaya ve paylaşmaya yarayan bir uygulama. Genellikle 15 saniye uzunluğundaki bu videolar, sadece TikTok üzerinde değil, diğer platformlarda da paylaşılabiliyor.
En iyi tema marka işbirliği: Bu ödülün sahibi Cogul Planet MLB Teması oldu. Koreli dijital içerik sağlayıcısı Cogul Planet, Nisan'da World Series'in kazananlarını kutlamak için bir MLB teması yayınlamıştı. Temalar, nisandan bu yana Galaxy Store'da 100.000'den fazla kez indirildi.
2019 en iyi saat tasarımcısı: Ödülü kazanan Matteo Dini'nin saat yüzü tasarımları, dijital ve analog öğeleri bir araya getirerek retro ve modern tasarımların ilginç bir karışımını sunuyor.
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