İşte 2021 Yılına Damga Vuran, Yılı Listelerin Tepesinde Kapatan Uygulama!

2021 yılının en çok indirilen, en çok kullanılan ve en çok büyüyen uygulaması açıklandı.

2021 damga vuran uygulama TikTok oldu!

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