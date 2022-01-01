İşte 2021 Yılına Damga Vuran, Yılı Listelerin Tepesinde Kapatan Uygulama!

2021 herkes için oldukça zorlu geçti şüphesiz, ancak mobil uygulama kullanımında büyük bir patlama yaşandığını söylemek de yanlış olmaz. Çalışma, eğlence, iletişim ve alışveriş için en çok mobil uygulamaları kullandık. En çok zamanı da video akış hizmetleri ve sosyal medyada geçirdik. Ancak 2021'in en popüler uygulaması hangisiydi diye sorduğumuzda, aldığımız yanıt tek: TikTok.
Apptopia, 2021'in en çok indirilen uygulamaları listesini derledi ve video paylaşım uygulaması, küresel kullanıcılar arasında en üst sırada yer aldı. Apptopia, hangi alanların en fazla büyüme kaydettiğini ve hangi markaların en fazla sayıya ulaştığını incelemek için mobil uygulama mağazalarından gelen verileri topluyor. Google Play ve iOS App Store'dan gelen bilgileri analiz eden şirket, ABD ve dünyadaki en iyi 10 mobil uygulamayı belirledi. ByteDance'in sahibi olduğu TikTok her iki listede de ilk sırada yer alıyor.
Apptopia'nın küresel listesine göre, TikTok 2021'de 656 milyon kez indirildi. Onu Instagram (545 milyon), Facebook (416 milyon), WhatsApp (395 milyon), Telegram (329 milyon), Snapchat (327 milyon), Zoom (300) takip ediyor. Listede CapCut (255 milyon) da bulunuyor ve bu video düzenleme uygulaması da TikTok'ûn sahibi ByteDance'a ait.
TikTok geçtiğimiz yıl da bu listenin birincisiydi ancak aradan geçen bir yıl içinde küresel olarak indirme sayısını daha da artırmış olması etkileyici...
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