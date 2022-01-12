İşte 2022 Yılının Merakla Beklenen 5 PC Oyunu!

Parmaklar esnetildi, duruş pozisyonu alındı. Gözler 2022 yılında kimilerini PC başında sabahlatacak kimilerini de eğlenceli ve aksiyon dolu anlara sürükleyecek oyunlara döndü. Oyun dünyasının nabzını tutan Türkiye'nin teknoloji markası Casper'ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur da bu yıl klavye tuşlarının sesini bolca duymamıza neden olacak merakla beklenen PC oyunlarını listeledi.