İşte 5G'nin Kullanımda Olduğu Ülkeler
Dünya'nın neresinde 5G'ye geçtiler; neresinde geçmek üzereler? Peki hangi ülkeler yerinde sayıyor? Tüm cevaplar, bu interaktif haritada gizli!
- Ercan Uğurlu
Uzun zamandır konuşulan ve hayatımızı değiştireceği söylenen 5G sonunda dünyada aktif olarak kullanılmaya başlandı. Buna bağlı olarak 5G destekli cihazlar birer birer tanıtılırken, özellikle akıllı telefon pazarında Samsung Galaxy S10 5G gibi ilk örnekler fiyatlarıyla gülünç olarak karşılanıyor.
Ülkemizde 5G henüz yok. Peki, hangi ülkelerde kullanılıyor? İşte bu sorunun cevabını, ünlü hız testi sitesi SpeedTest şirketi Ooakla veriyor.
Ooakla, 5G Dünya atlasını yayınladı. Haritada 5G ağlarının hangi bölgelerde kullanıldığını görebiliyor ve hizmetin hangi operatör tarafından sağlandığını öğrenebiliyorsunuz. Haritaya göre, en yoğun 5G altyapısını kullanan ülke 227 noktayla İsviçre olurken, onu 18 noktayla Güney Kore takip ediyor.
Ooakla'nın yayınladığı 5G Dünya haritasını burada bulabilirsiniz.
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