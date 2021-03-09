İşte Acer'ın Türkiye'deki 3:2 Görüntü Oranına Sahip İlk Dizüstü Bilgisayarı

Sıklıkla ofis dışında çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan Swift 3 serisi ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarlar, üstün performans ve göz alıcı görüntüleri şık metal bir kasanın içinde sunuyor. Estetik görünümüyle tüm bakışları üzerinde toplayan Swift 3, hareket halindeki kullanıcıların günlük olarak tüm gereksinimlerini karşılayabilecek güçte bir ürün.
Her Yerde Üretken Olmak İçin Tasarlandı
15,95 mm inceliğinde ve 1,19 kg ağırlığında olan Swift 3 (SF313-52), kompakt gövdesi sayesinde kullanıcıların rahatlıkla yanında taşıyabileceği kadar fonksiyonel bir dizüstü bilgisayar. İnce çerçeveli ekranıyla yüzde 84 ekran gövde oranı sunan Swift 3'ün 3:2 en boy oranı da ekrandakileri okumak için yüzde 18 daha fazla dikey alan sağlıyor. Özel görüntü boyutu sayesinde dikey ekran meraklılarının ilgisini çeken bilgisayarın sRGB renk alanının yüzde 100'ünü kapsayan 13,5 inç boyutunda 2256x1504 piksellik IPS ekranı bulunuyor. Cihaz ayrıca, Acer Color Intelligence™ ve Acer ExaColor teknolojilerinin desteğiyle görüntülere ve videolara göz alıcı renklerle hayat veriyor.
Swift 3 (SF313-52), 10. Nesil Intel® Core™ I5-1035G4 işlemci, 512 SSD PCIe ve 16 GB'ye kadar LPDDR4X RAM ile 16 saate kadar kullanım imkanı sunan uzun ömürlü bir pile sahip. Tüm gün süren üretkenlik ve günlük görevlerde sorunsuz bir performans sergileyen cihazın hayat kurtaran hızlı şarj özelliği de yalnızca 30 dakikalık şarjla 4 saate kadar kullanım sunuyor. Aydınlatmalı klavye kullanıcılara karanlık ortamlarda da yazı yazma olanağı veriyor. Wake On Voice (WoV) özelliğini destekleyen ürün, Modern Bekleme modundayken kullanıcıların Cortana aracılığıyla cihazla etkileşime geçebilmesini sağlıyor.
Güvenlik ve Bağlanabilirlik
Kullanıcıların Swift 3'ün entegre parmak izi okuyucusu sayesinde Windows Hello özelliğinden yararlanması da mümkün. Parmak izi okuyucusu, güvenli ve kolay giriş yapmaya imkan tanıyor. Bağlantı özellikleriyle de dikkatleri çeken cihaz, üzerindeki tam işlevli USB Type-C bağlantı noktası sayesinde Thunderbolt™ 3, USB 3.1 Gen 2 veya DisplayPort üzerinden son derece hızlı veri aktarımı yapabiliyor. Çift bant Wi-Fi 6 (802.11ax) bağlantısı, Wi-Fi 5'e (802.11ac) göre üç kata kadar daha fazla çıkış ve yüzde 75'e kadar daha düşük gecikme sağlıyor.
Fiyat ve Bulunabilirlik
Acer Swift 3 (SF313-52), 7.749 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın