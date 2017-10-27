İşte Avrupa'da Akıllı Telefon Satış Oranları!

Akıllı telefon satışları Avrupa'da nasıl ilerliyor? Yükselen fiyatlar kullanıcıları etkiledi mi? İşte sonuçlar...

İşte Avrupa'da akıllı telefon satış oranları!

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