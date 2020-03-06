İşte Dünyanın En Hızlı Veri Platformu!

Hitachi, dünyanın en hızlı ve güçlü veri yönetim platformu VSP 5000'i tanıttı. Hitachi VSP 5000, performanstan ödün vermeden yüzde 100 veri erişilebilirliği ve kullanılabilirliği sunuyor.