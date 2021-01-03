İşte dünyanın en zengin 10 insanı: 8'i aynı sektörden

İşte dünyanın en zengin 10 insanı... Dünyanın en zengin 500 kişisinin servetlerini gösteren Bloomberg Milyarderler Endeksi 2021 yılının ilk günleri itibarıyla güncellendi. 500 kişinin servetleri 2020 yılında yaklaşık 1,8 trilyon dolar arttı. Endekse göre dünyanın en zenginleri koronavirüs salgınının etkin olduğu 2020 yılında servetlerini artırmış görünüyor. Listede ilk 10'da yer alan isimlerin ortak özelliği ise 8'inin teknoloji sektöründen olmaları. İşte dünyanın en zengin 10 insanı ve servetleri:
DÜNYANIN EN ZENGİN 10 İNSANI
- Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 190 milyar,
- Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk 170 milyar dolar
- Microsoft'un kurucusu Bill Gates 132 milyar dolar
- Fransız iş insanı Bernard Arnault 114 milyar dolar
- Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg 104 milyar dolar
- ABD'li yatırımcı Warren Buffet 87.6 milyar dolar
- Google kurucularından Larry Page 82.4 milyar dolar
- Microsof'un eski CEO'su Steve Ballmer 80.4 milyar dolar
- Google kurucularından Sergey Brin 79.8 milyar dolar
- Yazılım şirketi Oracle'ın kurucusu Larry Ellison 79.7 milyar dolar
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