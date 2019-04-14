İşte Dünyanın İlk Web Sitesi
World Wide Web, bugün sayısız web sitesine ev sahipliği yapıyor. Peki ama bu sitelerin ilki hangisiydi; nasıl görünüyordu?
Bugün WWW üzerinde kaç farklı sayfa olduğunu herhalde kimse bilmiyordur. Ama bir zamanlar bunların hiç biri yoktu. Hepsinin hayatımıza girişi işte bu ilk web sayfası ile başladı: Tim Berners-Lee'nin World Wide Web'i...
Popüler sayfa, CERN'de 20 Aralık 1990'da yayınlanmaya başlandı ancak gerçek anlamda halka açılması, Ağustos 1991'de gerçekleşti. Sayfa, hypertext tabanlı WWW projesinin nasıl çalıştığını anlatmaktan fazlasını yapmıyordu; ancak Berners-Lee'nin sayfasının bugünkü internetin altyapısını oluşturduğunu rahatça söyleyebiliriz.
Peki web'in mucidi bugün ne yapıyor? Berners-Lee web ile halen yakından ilgili ve kurulmasına yardımcı olduğu World Wide Web Consortium'u yönetiyor. Berners-Lee'nin web'i devletlerin sansür girişimlerinden korumaya ve iletişim firmalarının ağ eşitliğini bozma girişimlerini engellemeye yönelik önemli çalışmaları bulunuyor. Bununla birlikte CERN'in web'deki rolü bugün biraz değişti. Ağ araştırmalarına devam etse de CERN bugün daha çok parçacıkları çarpıştırmakla ilgileniyor.
Web, bilgi paylaşımı aracı olmayı bugün de sürdürüyor ve muhtemelen bu, yakın bir gelecekte değişmeyecek.
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