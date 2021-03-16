İşte Evde Spor Salonu Kurmak İçin İhtiyacınız Olanlar!

Avrupa'nın en büyük spor perakende zincirlerinden Decathlon'la evde kendi spor salonunuzu kurarak bu bahar harekete geçme zamanı geldi! Decathlon sosyal medya hesaplarından duyurduğu online spor dersleri, online satış sitesi decathlon.com.tr ve evde spora yönelik öneriler bulabileceğiniz Decathlon blog ile sporseverlerin 'evde spor' yaparken de yanında olmaya devam ediyor.
Evde spor yapmak için ihtiyacınız olabilecek yoga/pilates matları, ağırlıklar, pilates topları,atlama ipleri,direnç bantları, egzersiz ekipmanları, fitness kıyafetleri ve daha fazlasını Decathlon.com.tr ve Decathlon mağazalarında bulabilirsiniz.
Sporu her zaman herkes için ulaşılabilir hale getirme hedefiyle çalışan Decathlon; herkesin kolayca yapabileceği spor içeriklerini de ücretsiz sunarak sizi evde yalnız bırakmıyor. Online spor derslerini takip etmek için: Instagram: decathlonturkey
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