İşte Facebook'un Beyin-Bilgisayar Arayüzü Planları

Facebook, klavye, fare, dokunmatik ekran gibi "ilkel" giriş yöntemlerini birkaç sene içinde tarihe böyle gömebilir!

İşte Facebook'un Beyin-Bilgisayar Arayüzü Planları
Görsel: Engadget

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

Ondan sonra ver elini Aincrad.

Herşey kağıt üzerindeki gibi değil. Zihinsel kontrolün de bir dezavantajı var: O an öylesine aklınıza gelen saçmalıklar ve onları hata yapmamak için baskılamak gibi. Zihinsel kontrol ile otomobil kullanmak istemezdim doğrusu...

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