İşte Facebook'un Beyin-Bilgisayar Arayüzü Planları
Facebook, klavye, fare, dokunmatik ekran gibi "ilkel" giriş yöntemlerini birkaç sene içinde tarihe böyle gömebilir!
Facebook, bilgisayarınızı beyninizle kontrol etmenizi istiyor. Sosyal dev, klavye, fare, dokunmatik ekran gibi taş devrinden kalan cihazlar yerine aklımızı kullanarak cihazları kontrol etmenin yollarını araştırıyor.
Facebook'un gizli donanım araştırma bölümü Building 8'in başındaki Regina Dugan, sahnede videolu bir demoda bir kadının beyniyle nasıl dakikada sekiz kelime yazabildiğini gösterdi. Dugan'a göre bu, telefonun klavyesine bakmadan arkadaşlarınıza mesaj gönderebilmeniz anlamına geliyor. Dugan, sadece birkaç sene içinde saniyede yüzlerce kelime yazmaya izin veren gerçek zamanlı, sessiz sistemlerin ortaya çıkacağına inanıyor. Dugan'a göre sadece beynimizi kullanarak telefonumuzda olduğundan 5 kat daha hızlı yazabileceğiz.
Hepsi bu kadar da değil. Dugan'a göre insan konuşmalarını teniniz üzerinden "dinlemek" mümkün. Dugan'a göre bu teknolojiler, dil bariyerini de ortadan kaldıracak ve "Mandarin konuşup, İspanyolca hissedebileceğiz".
Bu teknolojilerin gerçeğe dönüşmesi için en az birkaç sene beklememiz gerekecek. Ancak gerçeğe dönüştüğünde bunun dezavantajlarını da görmemiz mümkün. En azından GPS navigasyon cihazlarının beynimizin bir kısmını kapattığını araştırmalar söylüyor. Dahası Facebook'un hayatınızı takip etmekten öteye geçip, beyninizi takip etmeye başlaması, zaten yerlerde olan gizliliğimiz için ciddi endişelere yol açabilir.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 2 Yorum Giriş Yapın
Ondan sonra ver elini Aincrad.
Herşey kağıt üzerindeki gibi değil. Zihinsel kontrolün de bir dezavantajı var: O an öylesine aklınıza gelen saçmalıklar ve onları hata yapmamak için baskılamak gibi. Zihinsel kontrol ile otomobil kullanmak istemezdim doğrusu...