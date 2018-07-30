İşte Fortnite Uyumlu Android Modelleri!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Vahşi Batı

Robotlar ve Yapay Zekâ

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Kayıp Şehirler

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Korsanlar

Dinozorlar

Nostalji: 80'ler

Savaş Makineleri