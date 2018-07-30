İşte Fortnite Uyumlu Android Modelleri!
Epic Games, Android sahiplerinin sabırsızlıkla beklediği Fortnite'ı çalıştırabilecek telefonları sıraladı!
Popüler Battle Royale türü oyunun çıkış tarihinin yanı sıra Android kullanıcılarının merak ettiği en önemli şey Android cihazlarının Fortnite ile uyumlu olup olmadığı. Epic Games ise web sayfasında popüler Battle Royale oyunu ile uyumlu Android modellerini liste halinde açığa kavuşturdu.
Yüz güldüren haber ise oyunun bir amiral gemisi işlemcisi ve devasa boyutta RAM istemeyecek olması. Oyunun gereksinimleri gayet mütevazı. Örnek vermek gerekirse, Moto E4 Plus modeli dört çekirdekli bir Mediatek MT6737 işlemcisine ve 3GB RAM'e sahip ancak uyumlu cihazlar listesinde yerini almış.
Oyun elbette ki LG, Samsung gibi devlerin amiral gemilerini de destekliyor ancak listede ilginç eksiklikler de göze çarpyıyor. Huawei'nin P20 serisi, Motorola'nın 2018 cihazları, HTC'nin tüm akıllı telefonları, OnePlus ve Xiaomi'nin tüm kadrosu, LG G7 ve Sony'nin şimdiki amiral gemisi listede olmayanlar arasında.
Listede tuhaflıklar söz konusu ancak hatırlatmak gerekiyor ki oyun henüz Android için çıkmış değil ve Moto E4 Plus ile oynanabilecek bir Fortnite'ı söz konusu dev amiral gemileri rahatlıkla çalıştıracaktır. Ayrıca Fortnite'ın web sitesinde Android akıllı telefonları için bulunan "diğer" başlığı, listenin henüz tamamlanmamış olduğu konusunda da bir kanıt değerinde.
Aşağıda Epic Games'in henüz sıralamış olduğu tüm Fortnite uyumlu Android cihazları bulabilirsiniz:
- Google Pixel 2/Pixel 2 XL
- Huawei Mate 10/Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate 10 Lite
- Huawei Mate 9/Mate 9 Pro
- Huawei P10/P10 Plus
- Huawei P10 Lite
- Huawei P9
- Huawei P9 Lite
- Huawei P8 Lite 2017
- LG G6
- LG V30/V30 Plus
- Motorola Moto E4 Plus
- Motorola Moto G5/G5 Plus
- Motorola Moto G5S
- Motorola Moto Z2 Play
- Nokia 6
- Razer Phone
- Samsung Galaxy A5 2017
- Samsung Galaxy A7 2017
- Samsung Galaxy J7 Prime 2017/J7 Pro 2017
- Samsung Galaxy Note 8
- Samsung Galaxy On7 2016
- Samsung Galaxy S9/S9 Plus
- Samsung Galaxy S8/S8 Plus
- Samsung Galaxy S7/S7 Edge
- Sony Xperia XA1/XA1 Ultra/XA1 Plus
- Sony Xperia XZ
- Sony Xperia XZs
- Sony Xperia XZ1
Son söylentilere göre Fortnite Mobile, Android cihazlar adına öncelikle kısıtlı bir süre için Galay Note 9'a özel olarak çıkacak. 30 gün boyunca sadece Samsung Galaxy Note 9 cihazlarda oynanabilecek olan popüler oyun, bu süre tamamlandıktan sonra listede bulunan tüm modeller için erişilebilir hale gelecek. Bir Galaxy Note 9 satın almayı planlıyorsanız bu iyi bir haber olabilir, ancak öteki türlü 30 günlük sürenin dolmasını beklemeniz gerekecek gibi görünüyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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