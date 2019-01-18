İşte Galaxy M10 ve M20'nin Duvar Kağıtları
Samsung'un yeni Galaxy M serisinde kullanacağı duvar kağıtları, ortaya çıktı! Kendi cihazınızda kullanmak istiyorsanız...
Samsung'un bütçeye zarar vermeyen yeni serisi Galaxy M, birçok değişiklik sunacak. Şimdi, seriye ait duvar kağıtları da ortaya çıktı.
28 Ocak'ta tanıtılacak olan Galaxy M10 ve Galaxy M20'nin duvar kağıtları, Sammobile tarafından firmware içerisinden çıkartıldı ve paylaşıldı. Duvar kağıtları, diğer Samsung cihazlarında yer alan çöl karelerinin renklendirilmiş sürümleri olsalar da, bu cihazlara özeller.
Renkli duvar kağıtlarını beğenip beğenmemek size kalmış. Karelere yakından bakmak ve kendi telefonunuzun arka planı olarak ayarlamak için galerimizi ziyaret edebilirsiniz.
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