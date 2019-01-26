İşte Galaxy S10 İşlemcisi Exynos 9820 Özellikleri
Samsung Galaxy S10'da yer alacak olan Exynos 9820 işlemci hakkında yeni bilgiler var.
- Ercan Uğurlu
Samsung'un yeni Galaxy S amirali önümüzdeki ay tanıtılacak. ABD'nin San Francisco kentinde tanıtılması beklenen Galaxy S10'da yer alacak olan işlemci ise bilindiği gibi Exynos 9820. Peki, geçtiğimiz sene kasım ayında Samsung tarafından duyurulan Exynos 9820, neler sunacak? Yeni işlemcinin sahip olduğu özellikler detaylanmış durumda.
Yeni işlemcisi Exynos 9820'de beklendiği gibi bir NPU, yani möral işlem ünitesine yer veren Samsung, böylece Galaxy S10'da arttırılmış gerçeklik özelliklerine dokunacak. Hatırlarsanız kısa bir süre önce Galaxy S10 için "Neuro Game Booster" özelliğinin yer alacağını da sizlere iletmiştik. Böylece nöral işlem ünitesinden bilhassa faydalanacak olan Galaxy S10, ayrıca Exynos 9820 ile daha pek çok noktaya parmak basacak.
Exynos 9820 özellikleri hakkında bir video da yayınlayan Samsung, yeni işlemcisiyle yüksek performans vadettiğini söylüyor. Tek çekirdek performansıyla yüzde, çoklu çekirdek performansıyla yüzde 15 daha güçlü olan Exynos 9820, ayrıca 2Gbps'e kadar indirme ve 316Mbps'e kadar da 5G performansı sağlayacak. Evet, Galaxy S10'da Exynos Modem 5100 yer alacak.
Oyun performansı konusunda da GPU'yu ARM Mali-G76 MP12'ye teslim eden Samsung, bununla da yüzde 40 oranında daha yüksek oyun performansı getirecek. Elbette Exynos 9820'den fotoğraf konusunda da büyük fayda sağlanacak.
Exynos 9820 hakkında tüm bilgiler için hemen yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.
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