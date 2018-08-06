İşte Google Pixel 3 XL Behchmark Sonuçları!

Google'ın sıradaki akıllı telefonu Pixel 3 XL, benchmark sonuçlarıyla ortaya çıktı! İşte yeni amiralin performans raporu...

İşte Google Pixel 3 XL behchmark sonuçları!

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yazılımla kotaran i phone androidlere karşı

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