İşte Google Pixel 3 XL Behchmark Sonuçları!
Google'ın sıradaki akıllı telefonu Pixel 3 XL, benchmark sonuçlarıyla ortaya çıktı! İşte yeni amiralin performans raporu...
Şu an halen sızıntılarla kendini gösteren Pixel 3 XL, yeni bilgilerle bir kez daha ortaya çıktı. Google'ın gelecek amiral gemisi Pixel 3 XL, 8 çekirdekli Snapdragon 845 işlemcisiyle kuşkusuz oldukça güçlü bir model olacak. 4 GB RAM ile birlikte servis edilmesi beklenen Google Pixel 3 XL, Android 9 işletim sistemini de getiren ilk model olacak. Telefon için yeni gelen bilgiler ise Geekbench sonuçlarına ilişkin...
Geekbench sonuçlarıyla tek çekirdek skoruyla 2426 puan toplayan Google Pixel 3 XL, çoklu çekirdek puanıyla da 8355 puan alıyor. Şimdi hemen bunu kısa zaman içinde incelediğimiz muadil akıllı telefonlarla kıyaslayacak olursak, Pixel 3 XL listeye tek çekirdek skoruyla LG G7 ThinQ'nun yanında giriyor.
Tek çekirdek skor tablosu şu şekilde:
- Google Pixel 3 XL 2426
- LG G7 ThinQ 2441 puan
- HTC U12+ 2454 puan
- Samsung Galaxy S9+ 3741 puan
- Apple iPhone 8 4233 puan
- iPhone X 4238 puan
Google Pixel 3 XL, çoklu çekirdek performansıyla da Huawei P20 Pro ile LG G7 ThinQ arasında bulunuyor.
Çoklu çekirdek skor tablosu da şu şekilde:
- Huawei P20 Pro 6771 puan
- Google Pixel 3 XL 8355 puan
- HTC U12+ 8772 puan
- LG G7 ThinQ 8779 puan
- Samsung Galaxy S9 Plus 8995 puan
- iPhone X 10097 puan
- Apple iPhone 8 10229 puan
Ercan Uğurlu
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