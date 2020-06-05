İşte Google Play'de Bulunan Tehlikeli 3 Popüler Uygulama!

Kaspersky araştırmacıları, kullanıcılara istenmeyen reklamlar gösteren uygulamaların resmi uygulama mağazalarında daha sık görüldüğünü belirledi. Google Play'de yer alan ve reklam modüllerine sahip üç yeni uygulama üç ay içinde milyonlarca kullanıcıyı etkiledi.