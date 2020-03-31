İşte iMac'in Görünümünü Aratmayan Çinli iMac Klonu

Windows'lu hepsi bir arada bilgisayar Onda B220, Apple'ın makinesine benzerliğiyle dikkat çekiyor. 370 dolar fiyat etiketine sahip cihaz, ülkeye göre iMac'ten yüzde 75'e kadar daha ucuz.
21,5 inç iMac'te olduğu gibi Full HD çözünürlüklü bir ekranla gelen Onda B220, ekranının etrafında siyah, geniş bir çerçeveye sahip. Ekranın altında ise Apple logosu yerine Onda'nın adını görüyoruz. Delikli alüminyum ayağı ihmal etmeyen cihaz, Intel Celeron J1900 ile geliyor. En ucuz iMac'in Core i5 7630U ile geldiğini düşünürsek, Onda'nın PC'si PerformanceTest testlerine göre dört kat daha yavaş.
iMac'teki Iris Plus Graphics 640 grafik modülüne karşın Onda B220'de düşük güçlü Intel HD Graphics yer alıyor (Celeron işlemcinin üzerinde). iMac'in yarısı kadar sistem belleğiyle gelen Onda'nın bilgisayarı, Apple'daki 1TB sabit disk yerine 128GB SSD ile geliyor.
Bu noktaya kadar hoşunuza giden bir şey olmadıysa, B220'nin bağlantı seçenekleri içinize su serpebilir. Cihazda VGA, HDMI, Ethernet ve dört USB girişi bulunuyor (bellek kartı okuyucusu yok).
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