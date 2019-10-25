İşte, İnternette Aranması En Tehlikeli Ünlüler
Güvenlik devi, her yıl olduğu gibi bu yıl da, internette ararken başınızı fena halde yakabilecek ünlülerin listesini yayınladı!
- Levent Öztürk
Eğer sevdiğiniz ünlüler hakkında internet üzerinden bilgi almaya çalışıyorsanız, dikkatli olmanızda fayda var. McAfee'nin "internette araması en tehlikeli ünlüler" listesine göre bazı aramalar, diğerlerinden çok daha tehlikeli olabiliyor.
Arka arkaya 13. yıl için McAfee, potansiyel olarak hayranlarını tehlikeli sitelere ve virüslere yönelten, en riskli sonuçları veren ünlü kişileri araştırdı.
Bu yılın listesinin en tepesinde Gilmore Girls dizisinde Rory Gilmore rolünü üstlenmiş olan aktris Alexis Bledel yer alırken hemen arkasından Late Late Show'un sunucusu James Corden geliyor. Game of Thrones (Taht Oyunları) yıldızı Sophie Turner üçüncü sırada yer alırken McAfee'nin listesindeki diğer dikkat çekici ünlülerin arasında Anna Kendrick, Lupita Nyong'o, Jimmy Fallon, Jackie Chan, Lil Wayne, Nicki Minaj ve Marvel aktrisi Tessa Thompson bulunuyor.
Aramalarda torrent tehlikesi
Alexis Bledel ve Sophie Turner'ın isimleri "torrent" kelimesini de içeren aramalarla güçlü bir şekilde ilişkili gözüküyor ve bu yılın listesinde bu iki aktrisin üst sıralarda yer almasının sebebi de bu. Her ne kadar tüketicilerin çok sayıda akış hizmeti sayesinde her zamankinden daha fazla içerik seçeneği olsa da, pek çok kişi halen korsan içerikleri tercih ederek dijital hayatlarını riske atıyorlar.
Kullanıcılar çok sayıda cihaz üzerinde içeriklerle etkileşime geçiyorlar ve en son bilgi veya dedikoduyu bulmak için sonuçlardan korkmadan potansiyel olarak tehlikeli aramalar yapıyorlar. Ancak bu durum, farkında olmayan tüketicileri tehlikeli sitelere çekmek adına siber suçlular için muazzam bir fırsat yaratıyor.
McAfee, bu tür kötü amaçlı yazılım ya da diğer siber tehlikelere kurban düşmemek için kullanıcıların tıkladıkları şeylere dikkat etmelerini, yasal olmayan akış sitelerini kullanmaktan kaçınmalarını ve cihazlarını antivirüs ve anti-malware yazılımları ile korumalarını öneriyor.
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