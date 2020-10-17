İşte, iPhone 12'nin Kutusundan Kulaklık Çıkan Tek Ülke!

Apple, artık iPhone'un kutusuna çeşitli nedenlerle kulaklığı ve şarj aletini dahil etmiyor. Ancak bir ülke var ki, kanunları nedeniyle iPhone 12'ler kulaklıkla gelmeye devam ediyor.