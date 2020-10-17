İşte, iPhone 12'nin Kutusundan Kulaklık Çıkan Tek Ülke!

Apple, artık iPhone'un kutusuna çeşitli nedenlerle kulaklığı ve şarj aletini dahil etmiyor. Ancak bir ülke var ki, kanunları nedeniyle iPhone 12'ler kulaklıkla gelmeye devam ediyor.

iPhone 12'den kulaklık çıkan ülke!

Yeni iPhone 12 modellerinin kutusundan EarPods veya şarj adaptörünün çıkmayacağı salı günü yapılan Apple etkinliğinde kesinleşmişti. Ancak Fransız kanunları, telefonların 14 yaşındaki ve daha küçük çocukları elektromanyetik radyasyondan korumak için telefonların "eller serbest kitleriyle" veya bir "kulaklık" ile gelmesini şark koşuyor. Bu nedenle telefon, tüm dünyada yalnızca Fransa'da ücretsiz kulaklıklarla geliyor.

Bunun nedeni, hükümete göre uzun süre telefondan gelen radyasyona maruz kalmanın özellikle çocuklardaki etkilerinin kesin olmamasına inanması. Kanuna uymayanlar, 87.000 dolar cezayla karşı karşıya kalabiliyor. Telefon radyasyonunun etkileri Fransa'da daha önce başka nedenlerle de endişeye yol açmıştı. Ülkede farklı şehirlerde 5G'ye yönelik protestolar düzenlenmiş, bazı yetkililer sağlık nedenleriyle 5G'nin kurulumunu geciktirmek istemişti. Apple ise iPhone'u AirPods'suz olarak satmanın karbon emisyonunu ve e-çöpü azalttığını söylüyor.

Üstelik Apple'a göre kutudan çıkarılan cihazlar, kutunun boyutlarını da küçültmüş durumda ve çevreye ek olarak katkıda bulunuyor.

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