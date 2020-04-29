İşte İstanbul semt semt koronavirüs (Corona Virüs) yoğunluk haritası

Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi. Buna göre, hem yakın çevremizde hem de diğer tüm illerdeki vaka yoğunlukları görülebiliyor. Koronavirüs İstanbul'da hangi semtlerde yoğun? İşte İstanbul semt semt koronavirüs yoğunluk haritası..

İşte İstanbul semt semt koronavirüs (Corona Virüs) yoğunluk haritası

Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanlığı tarafından yayına alınan  "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirildi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor.

Uygulamada kırmızı renk yüksek riskli bölgeleri, sarı renk orta riskli bölgeleri ve yeşil renk ise az riskli bölgeleri gösteriyor. İşte İstanbul'un semt semt koronavirüs vaka yoğunluk haritası...

ATAŞEHİR

BEŞİKTAŞ

BEYKOZ

BEYKOZ 

BEYOĞLU

ESENLER

ETİLER

FATİH

KADIKÖY

KADIKÖY

KAĞITHANE

KARTAL

KOZYATAĞI

KÜÇÜKÇEKMECE

MALTEPE

MASLAK

PENDİK

BÜYÜKÇEKMECE

SARIYER

SULTANBEYLİ

TEŞVİKİYE

ULUS

ÜMRANİYE

ÜSKÜDAR

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