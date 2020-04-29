İşte İstanbul semt semt koronavirüs (Corona Virüs) yoğunluk haritası

Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanlığı tarafından yayına alınan "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirildi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor.
Uygulamada kırmızı renk yüksek riskli bölgeleri, sarı renk orta riskli bölgeleri ve yeşil renk ise az riskli bölgeleri gösteriyor. İşte İstanbul'un semt semt koronavirüs vaka yoğunluk haritası...
ATAŞEHİR
BEŞİKTAŞ
BEYKOZ
BEYKOZ
BEYOĞLU
ESENLER
ETİLER
FATİH
KADIKÖY
KADIKÖY
KAĞITHANE
KARTAL
KOZYATAĞI
KÜÇÜKÇEKMECE
MALTEPE
MASLAK
PENDİK
BÜYÜKÇEKMECE
SARIYER
SULTANBEYLİ
TEŞVİKİYE
ULUS
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR
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