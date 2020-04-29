İşte İstanbul semt semt koronavirüs (Corona Virüs) yoğunluk haritası

Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi. Buna göre, hem yakın çevremizde hem de diğer tüm illerdeki vaka yoğunlukları görülebiliyor. Koronavirüs İstanbul'da hangi semtlerde yoğun? İşte İstanbul semt semt koronavirüs yoğunluk haritası..