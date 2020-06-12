İşte Kaçırılmaması Gereken "Microsoft Office 365 Bireysel Paket" Kampanyası

Lenovo dizüstü bilgisayarlarda "Microsoft Office 365 Bireysel Paket" armağan ediyor. İşte Microsoft Office tarihleri ve katılım koşulları!

Lenovo'dan, Microsoft Office 365 Bireysel Paketi!

Lenovo, yaz mevsimine özel bir kampanya ile giriyor. Kampanya, 22 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olup, stoklarla sınırlı olacak. Kampanya boyunca MediaMarkt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar mağazalarından ve web siteleri üzerinden Lenovo dizüstü bilgisayar alan herkes anında "Microsoft Office 365 Bireysel Paket" sahibi olacak.

"Microsoft 365 Bireysel Paket" kullanıcılara "yenilikçi Office uygulamaları, akıllı bulut hizmetleri ve birinci sınıf güvenlik" sayesinde bilgisayarlarınızdan daha etkin bir şekilde faydalanmanıza yardımcı oluyor.

Kampanya Koşulları:

  • Kampanya Lenovo dizüstü bilgisayarlarda geçerlidir.
  • Kampanya 22 Haziran 2020 tarihine kadar geçerlidir.

Kampanya stoklarla sınırlıdır.

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