İşte Mercedes'in Büyüleyen EQA Konsepti
Mercedes, elektrikli EQA prototipini gösteren bir videoyu tüm dünyayla paylaştı!
Mercedes, yeni nesil EQ elektrikli otomobillerinin bir parçası olan EQA prototipinden bir video paylaştı. A-Class boyutlarındaki elektrikli otomobille ilk olarak geçen seneki Frankfurt Auto Show'da tanışmıştık.
60 kWh pille gelen otomobil, 200-250 mil (320-400km) menzil sunuyor ve beş saniyede 60mph (96km/saat) hıza ulaşabiliyor. 10 dakikalık hızlı bir şarj ile araca 60 mil menzil ekleyebiliyorsunuz. Firma, EQA'yı üretmek üzere kuzeydoğu Fransa'daki Hambach tesislerine 589 milyon dolarlık bir yatırımda bulunuyor. Bununla beraber EQ serisinden piyasaya sürülecek olan ilk araç elektrikli EQC SUV olacak. Mercedes, S sınıfı sedanların EV'si olan EQS'yi de üretecek.
Bu üç EQ EV modeli, Tesla'nın modelleriyle yarışacak. EQA karşısına Model 3'ü alırken EQS Model S, EQC ile Model X ile rekabet edecek. Otomobillerin fiyatları ve çıkış tarihleri henüz açıklanmadı.
EQA konsepti kırmızı-mavi ışıklandırması ve aerodinamikleriyle hoş görünüyor, ancak aracın son hali farklı olabilir.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın