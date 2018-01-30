İşte Mercedes'in Yeni G-Class SUV'u
Mercedes'in yenilenen G-Class SUV'u her ne kadar beklenen en önemli özelliği sunmasa da, yarattığı etki açısından hiç de fena sayılmaz!
Mercedes-Benz'in yenilenen G-Class SUV'u, gelecek için henüz tam olarak beklenilen değişiklikleri - daha net bir anlatımla elektrik desteğini - sunmuyor. Geçtiğimiz günlerde Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda düzenlenen bir ön izleme etkinliğinde başkan Dieter Zetche, Arnold Schwarzenegger eşliğinde sahneye çıkarak simgeleşmiş aracın yaşadığı gelişimleri anlattı.
Zetche'nin fosil yakıtlar konusunda sorulan bir soruya verdiği cevap, biraz "orta yol" arıyordu. Firma, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada Mercedes'in geleceğinin tamamen elektrikli araçlarda olduğunu söylemişti ve Zetche, yeni G-Class'ın neden elektrik destekli olmadığı sorusuna sadece "bekleyin" yanıtını verdi. Daha sonra da Schwarzenegger, Zetche'ye bir kovboy şapkası hediye etti.
Elektrik hayalleri şimdilik ertelenmiş olsa da, yeni modelde pek çok yenilik de var: Tamamen yenilenmiş arka kamera sistemi ve biri yedek lastiğin üstünde, biri altında bulunan iki yeni algılayıcı. Ayrıca yeni bilgi-eğlence sistemi de çok daha yetenekli görünüyor.
Levent Öztürk
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