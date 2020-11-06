İşte Orta Sınıfın Gerçek Şampiyonu: POCO X3 NFC İnceleme!

Orta sınıf akıllı telefonların gerçek şampiyonu POCO X3 NFC mi? Snapdragon 735G işlemci, 5160 mAh dev batarya, 120Hz ekran ve AI destekli 64 MP 4'lü kamera kurulumu ile gelen POCO X3 NFC'yi tüm detaylarıyla inceliyoruz.

06 Kasım 2020 20:30

Ercan Uğurlu