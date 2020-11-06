İşte Orta Sınıfın Gerçek Şampiyonu: POCO X3 NFC İnceleme!

Orta segment akıllı telefon kategorisinde kartlar yavaş yavaş tekrar dağıtılıyor. 2021'e yaklaştığımız şu günlerde bu kategoride daha çok sayıda model göreceğiz. Ancak bunlar arasına şimdi öyle bir model katıldı ki, gerçekten rekabeti ateşleyecek bir model oluyor ve bu da Xiaomi'nin kısa bir süre önce tanıttığı POCO X3 NFC'den başkası değil.
Hatırlarsanız kısa bir süre önce şirketin amiral gemisi konumundaki POCO F2 Pro'yu incelemiştik. Bu model özellikle fiyat/performans oranıyla son dönemin amirallerinin pabucunu dama atmayı başaran bir model olmuştu. Hatta öyle ki, sağladığı performans ile kendisinden çok daha pahalı olan Galaxy Note 20'den daha iyi bir konumdaydı ki bundan da Galaxy Note 20 incelemesinde de bahsetmiştik. O nedenle hazır yeri gelmişken eğer iyi bir amiral gemisi telefon arıyorsanız, POCO F2 Pro'yu değerlendirmenizi tavsiye ederiz.
Peki, gelelim şimdi POCO X3 NFC'ye. Bakalım bu telefon bizlere neler sunuyor ve dendiği gibi orta sınıfın gerçek şampiyonu mu?
Xiaomi POCO X3 NFC Tasarımı Nasıl?
POCO X3 NFC, iddialı bir tasarımla geliyor. Gölge grisi ve kobalt mavisi gibi 2 farklı renk ile satışa çıkan telefon, arkasında büyükçe bir POCO logosu bulunduruyor. Arka yüzeyde işlemeli desenli orta bölümde yer alan bu POCO logosu çok iddialı, ancak göze hoş geldiğini söylemek lazım.
Üst kenarda da benzer iddiayı sürdüren bir kamera bloğu görüyoruz. Bu kamera bloğu yüzeyden çıktıntı yapsa da telefonun ortasına konumlandırılmış olmasından dolayı dengeyi bozmuyor. Bu kameranın yeteneklerinden de az sonra daha detaylı bahsedeceğiz.
POCO X3 NFC Suya Dayanıklı mı?
Telefonun çevresinde önemli detaylar var. Bir kere tasarımda atlamamız gereken nokta, bu telefonun su sıçramalarına dayanıklı yapıda tasarlanmış olması -ki bu segmentte nadir gördüğümüz bir özellik oluyor bu. IP53 sertifikasına sahip olan telefon, böylece su sıçramalarına ve toza – toprağa dayanıklı gösterebiliyor.
POCO X3 NFC Sesi Nasıl?
Orta segmentte nadir gördüğümüz bir diğer özellik de stereo hoparlörler. Evet, POCO X3 NFC'de stereo hoparlörler de yer alıyor. Biri alt kısma, diğeri ahize kısmına yerleştirilen bu hoparlörler gayet iyi bir ses dengesi sağlayabiliyor.
POCO X3 NFC Özellikleri
Öte yandan POCO X3 NFC, çift SIM kart desteği gösteriyor, microSD kartı destekliyor. Alt kısımda USB-C portu ile 3.5 mm kulaklık girişi, üst kısımda ise kızılötesi sensörü yer alıyor. Ve elbette, adından da anlaşılabileceği gibi telefon NFC desteği içeriyor. Hazır bahsetmişken kablosuz bağlantıları arasında, 802.11ac Wi-Fi ile Bluetooth 5.1 desteğinin bulunduğunu da söyleyelim.
Xiaomi POCO X3 NFC Ekran Özellikleri
Gelelim ekrana. POCO X3 NFC'te dev bir ekran mevcut. 6.67 inç büyüklüğündeki bu ekran LCD DotDisplay olarak karşımıza çıkıyor ve üzerinde entegre bir kamera bulunduruyor. Delikli kamera alanı ve ince ekran çerçeveleriyle birlikte 20:9 gibi geniş ekran en-boy oranı sunan ekran, 2400x1080 piksel çözünürlük ile 395 ppi piksel yoğunluğu içeriyor ki, bunlar sadece ekran özelliklerinin bir kısmı.
Xiaomi, POCO X3 NFC ile gerçekten iyi bir ekrana imza atmış. Özellikle kontrast seviyesini fazlasıyla beğendiğimiz bir telefon olduğunun altını çizmek istiyoruz. Ekranın kontrast oranı tam 1500:1. 460 nit tipik ekran parlaklığı bulunsa da, maksimum parlaklıkta 630 kandelaya kadar ulaşabiliyor. Ekranın bir diğer önemli detayı HDR10 desteği olurken, bu ekranın tam 120Hz tazeleme hızına sahip olduğunu da söylemek lazım. Bu segmentte en çok 90Hz tazeleme hızı görmüştük, 120Hz tazeleme hızı ile fark yarattığı açık. Bunu kullanırken de büyük keyif alıyorsunuz ve üst segment bir telefon kullandığınız hissine kapılıyorsunuz. Kaldı ki telefon pek çok yönüyle de zaten buna uygun davranıyor.
POCO X3 NFC Güç Tasarrufu ve Uzun Pil Ömrü
Bu arada ekrandaki 120Hz tazeleme hızı sabit değil. DynamicSwitch işlemi içeriyor. Ekrandaki görüntülenen içeriğe bağlı olarak telefonun ekranı 50, 60, 90 ve 120 Hz arasında geçiş yapabiliyor. Bunu yapmasının sebebi güç tasarrufunda bulunmak ve pil ömrünü uzatmak. Telefonun pil ömrü gerçekten de uzun, bundan da bahsedeceğiz.
Ekrana ilişkin bahsetmemiz gereken bir diğer özellik de, 240Hz dokunmatik örneklem hızına sahip olması. Bu nedir derseniz, ekrana dokunduğunuzda verdiği tepki süresi diyebiliriz. Peki, bu ne kadar fark yaratıyor? Xiaomi'nin söylediğine göre piyasadaki amiral gemisi akıllı telefonlardan yüzde 33 oranında daha hızlı bir ekranı bulunuyor POCO X3 NFC'nin. Bunu net olarak test edemedik tabii ki, ancak kullandığımız kadarıyla hızlı olduğunu söyleyebiliriz.
Xiaomi POCO X3 NFC Teknik Özellikler ve Performans
Xiaomi POCO X3 NFC, teknik donanım olarak gerçekten güçlü özelliklerle donatılmış bir telefon olmuş. İşlemci tercihi Qualcomm'dan yana yapılırken, Snapdragon 732G işlemci bu kategori için hem performans hem verimlilik adına çok doğru bir seçim. Zira bu işlemci, bugüne kadarki en güçlü Snapdragon 700 serisi 4G işlemci olan Snapdragon X15 LTE modemi içeriyor ve bu da kuşkusuz iyi bir mobil internet performansı sağlıyor.
İşlemcinin detayına baktığımızda 2.3 GHz frekansında 2 Kryo 470 Gold çekirdeğe 6 adet 1.8 GHz frekanslı Kryo 470 Silver çekirdeklerin eşlik ettiğini görüyoruz. Adreno 618 grafik birimi de telefonda hazır bulunurken 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı mevcut.
POCO X3 NFC Geekbench Benchmark Testi Sonucu
Bu teknik kadro ışığında yaptığımız testler doğrultusunda, POCO X3'ün şu anda orta sınıf segmentinde en güçlü akıllı telefonlar arasında durduğunu söyleyebiliriz. Geekbench Benchmark testinden tek çekirdek skoruyla 567 puan, çoklu çekirdek sonucuyla da 1804 puan toplamayı başaran telefon, böylece realme 6 ve Samsung Galaxy A71 de dahil olmak üzere pek çok bu sınıf rakibi geride bırakmayı başarıyor. Hatta öyle ki, telefon özellikle sağladığı çoklu çekirdek performansıyla yeni nesil orta sınıf akıllı telefonlar arasında zirveye yerleşiyor.
POCO X3 NFC, AnTuTu Benchmark Test Sonucu
Sistem genel performans testi olan AnTuTu Benchmark'a baktığımızda da durum farklı değil. Bu testten de 287 bin 209 puan toplayan POCO X3 NFC, böylece bu kategoride de yerini koruyor. Bu anlamda 3500 TL bandında yüksek performans gösteren yeni nesil telefon arıyorsanız, cevap ortada.
Bu arada telefonda LiquidCool teknolojisinin kullanıldığından da söz etmek gerekli. Genişletilmiş bakır ısı boruları ve çoklu grafik katmanları ile beraber işlemci ısısı sürekli olarak kontol altında tutulabiliyor ve sıcaklık gerekli olduğunda 6 dereceye kadar düşürülebiliyor. Oldukça verimli bir özellik olmuş ve uzun test ile kıyaslama seanslarından sonra bile telefonu serin tutmayı bildi.
POCO X3 NFC Oyun Performansı
Bu teknolojiden kuşkusuz en çok oyun performansında faydalanılıyor. Telefonda zaten iyi bir oyun deneyimi sağlandığı da açık. Biz kullandığımız süre içinde PUBG ve Bullet Echo gibi Battle Royale oyunları oynadık ve herhangi bir performans sıkıntısı ile karşılaşmadık. Uzun lafın kısası, POCO X3 NFC bu fiyat aralığındaki en iyiler arasına girmeyi sağlıyor.
POCO X3 NFC ile yapılan testleri, karşılaştırma tablolarını ve gerçek zamanlı oyun performansını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Xiaomi POCO X3 NFC Pil Ömrü Ne Kadar?
Peki, telefonun pil performansı nasıl? Şimdi biraz da bundan bahsedelim.
POCO X3 NFC'de 5160 mAh kapasitesinde dev bir bataryaya yer verilmiş ve ayrıca telefonda 33W hızlı şarj desteği de unutulmamış. Kutu içeriğinden çıkan 33W'lık hızlı şarj kitiyle şarj işlemini seri şekilde halledebiliyorsunuz. Öyle ki, telefonu 30 dakika içinde yaklaşık yüzde 60 oranında, 1 saat içinde ise tam kapasite doldurabiliyorsunuz. Bu gerçekten de hızlı.
Yüksek şarj hızına göre pil ömrü ise tam tersi şekilde yavaş tükeniyor. Telefonla yaptığımız testlerde yaklaşık 30 saatlik konuşma süresi, 18 saatlik web dolaşım ve yine yaklaşık 15 saatlik video oynatma süresi sağladığımız POCO X3 NFC, bu anlamda pil ömrüyle mükemmel bir iş çıkartıyor.
Xiaomi POCO X3 NFC Kamera Özellikleri Neler?
Evet, ve kameralar. Xiaomi'nin Redmi serisinde oldukça yaygın şekilde 4'lü kamera kurulumu görmeye alışmıştık. Bu telefonda da gelenek sürüyor ve arka yüzde 4'lü kamera seti ile karşılaşıyoruz. Bunlardan ana kamera 64 MP şeklinde çekimler yapabilirken, ikinci kamera 13 MP ultra geniş açılı, 3'üncü kamera 2 MP makro kamera ve 4'üncü kamera da 2 MP derinlik sensörü şeklinde karşımıza çıkıyor. Alandaki 5'inci elementimiz ise LED flaş olarak kendine yer buluyor.
Telefonun ana kamerası Sony IMX 682 Quad-Bayer sensör içermesiyle önemli. Zira bu kamera ile Gece Modu destekleniyor ve telefon bu konuda gerçekten iyi iş çıkartıyor. Ana kamera ile 64 MP'lik çekim yapmak istediğinizde kamera arayüzünden bu seçeneği seçmeniz gerektiğini de belirtelim. Bu arada bu arayüzde çeşitli seçenekler mevcut. Sanıyoruz ki POCO X3 NFC bu konuda en zengin seçenekleri sunuyor. Burada portre, kısa video, VLOG, ağır çekim, hızlandırılmış çekim, uzun pozlama ve profesyonel mod gibi çok sayıda seçenek bir arada yer alıyor.
Ana kamera f/1.9 diyaframa sahip ve 0.8 mikrometre şeklinde olurken faz algılamalı otokokusu içeriyor. 13 MP'lik ikinci kamerada da f/2.2 diyafram kullanılmış. 0.6x, yani geniş açılı çekim yapacağınız zaman ana ekrandan hızlıca geçiş sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca yine buradan 2x çekim için de ayar yapabilirsiniz. Telefonla 10x'e kadar yakınlaştırma sağlayabildiğinizi de belirtelim.
Bu arada arka kamera ile 4K video kaydı yapabildiğinizi ve telefonun ön kamerasının da 20 MP şeklinde bulunduğunu söyleyelim ve şimdi kameraların fotoğraf performansı hakkında konuşalım.
Xiaomi POCO X3 NFC Fotoğraf Kalitesi Nasıl?
POCO X3 NFC, varsayılan olarak 16 MP şeklinde fotoğraf çekimleri yapıyor. Bununla beraber yapılan çekimlerde gerçekten de sınıfı için fazlasıyla başarılı bulduğumuzun altını çizmek istiyoruz. Yeterli ayrıntı seviyeleri, yüksek kontrast ve övgüye değer bir dinamik aralık sunan telefon, kameralarda HDR ve Yapay Zeka desteğini de kullanabiliyor
Eğer detay seviyesini geliştirmek istiyorsanız, dediğimiz gibi 64 MP şeklinde çekimler de yapabiliyorsunuz. Böylece detay zenginliği yüksek fotoğraflara çekebiliyorsunuz. Ancak pratik olarak 16 MP modu kullanacağınızı düşünüyoruz, öte yandan arada çok da büyük fark bulunmuyor.
Telefonla yapacağınız portre çekimlerde derinlik sensöründen aktif olarak faydalanıyorsunuz. Portre çekimleri de oldukça detaylı oluyor, bu anlamda kullanan herkesin memnun kalacağını düşünüyoruz. Benzer konu 13 MP ultra geniş açılı kamera için de geçerli; renkler güzel ve oldukça geniş bir dinamik aralık yakalanabiliyor.
Telefonun makro kamerası ise 4cm civarında sabit bir odağa sahip. Bu yüzden alışana kadar birkaç deneme yapmanız gerekiyor, fakat uygun mesafeyi bulduğunuzda makro fotoğraflarında yeterince ayrıntı ve düşük gren seviyesi yakalayabiliyorsunuz.
Telefonun düşük ışık performansı da dediğimiz gibi fazlasıyla iyi seviyede. Genel olarak iyi bir fotoğraf çekimi için gün batımından sonra Gece modunu kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Böylece tüm sahneyi aydınlatabilen fotoğraflar çekebiliyorsunuz.
Son olarak telefonun ön kamerasından da bahsedelim tabii ki. 20 MP şeklindeki ön kamera da telefonun sınıfında dikkat çekici ölçüde olmasını sağlıyor. Özellikle iyi ışık altında güzel renkler ve mükemmel kontrast seviyesi yakalayabiliyorsunuz. Bu arada ön kamera ile Full HD video kaydı yapabildiğinizi de söyleyelim.
Bu arada incelemede atladık sanıyoruz, o nedenle unutmadan söyleyelim, telefonun parmak izi sensörü tabii ki var, yan tarafta bulunuyor. Ayrıca yüz tanıma özelliği de mevcut durumda.
POCO X3 NFC ile yapılan testleri, karşılaştırma tablolarını ve gerçek zamanlı oyun performansını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Artık sonuç olarak değerlendirirsek, POCO X3 NFC, 3599 TL fiyatıyla bu segmentte bu fiyat aralığında muhteşem bir orta sınıf akıllı telefon oluyor. İncelemenin başlığında da söylediğimiz gibi, POCO X3 NFC'yi yeni nesil orta sınıfın gerçek şampiyonu ilan edebiliriz. Sadece fiyat ve performans değil, aynı zamanda ek detaylarla da telefon bunu hakediyor doğrusu. Bu anlamda şu sıralar bütçeniz 4 bin TL'nin üzerine çıkmıyorsa ve üst segmente göz kırpan iyi bir orta sınıf akıllı telefon arıyorsanız, POCO X3 NFC sizin kaleminiz olacaktır. Açıkçası ben de bir süre kadar bu telefonu kullanmaya devam edeceğim.
EDİTÖRÜN SEÇİMİ
CHIP Online Notu: %95
+ Geniş IPS LCD ekran
+ Harika kontrast oranı
+ 120Hz tazeleme hızı
+ Üst seviye pil ömrü
+ Su sıçramasına dayanıklı tasarım
+ Orta segmentin en hızlı performansı
+ İyi fotoğraf ve video kalitesi
+ 3.5 mm kulaklık giişi, FM radyo, NFC, kızılötesi sensör
+ Stereo hoparlörler
+ Kutu içinde silikon kılıf, ekranda koruyucu bant
POCO X3 NFC Teknik Özellikler
- İşletim Sistemi: Android 10
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 732G Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.3 GHz & 1.8 GHz
- Ekran Teknolojisi: LTPS
- Ekran Boyutu: 6.67 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080×2400 px
- Bellek (RAM): 6 GB
- Grafik İşlemci: Adreno 618
- Dahili Depolama: 128 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Var
- Ön Kamera: 20 MP
- Arka Kamera: 64 MP & 13 MP & 2 MP & 2 MP
- Batarya: 5160 mAh
- Parmak İzi Okuyucu: Var
- Yüz Tanıma: Var
- Çift SIM Desteği: Var
- Wi-Fi: 802.11ac
- Bluetooth: 5.1
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Var
- FM Radyo: Var
- Boyutlar: 76 x 165 x 9.4 mm
- Ağırlık: 215 gr.
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