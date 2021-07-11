İşte Oyun Deneyimine +XP Katacak Rehber!

"Oyun oynamak ya da oynayamamak, işte tüm mesele bu!" sözü, oyunseverlerin olumsuz oyun deneyimlerini özetliyor. Türkiye'nin teknoloji markası Casper'ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur ise bu durumu çözüme kavuşturmak adına oyun deneyimini daha iyi hale getirecek ipuçlarını oyun severlerle paylaşıyor.