İşte Razer'ın Yeni Oyuncu Koltuğu: Razer Iskur X

Razer, maksimum konfor ve uzun ömürlü dayanıklılık için tasarlanmış oyun koltuk ailesine en son eklenen Iskur X'i duyurdu. Çelik takviyeli gövde, yüksek yoğunluklu köpük ve çok katmanlı, dayanıklı sentetik deri ile tamamlanan Iskur X, en uzun oyun seanslarında bile uzun süreli konfor ve destek için tasarlanmıştır. Rekabetçi fiyatlara sahip Iskur X, uzun süreli konfor ve dayanıklılık için temel oyuncu koltuğu olurken, yeni baş ve bel yastıkları her oyuncuya uygun duruş ve destek sağlar.
Iskur X, 136 kg'a kadar destekler ve omurganın doğal eğrisi boyunca da destek sağlayan, şekillendirilmiş bir sırt kısmına sahiptir. 2D kolçaklar bilek ve omuz gerginliğini azaltırken, açılı koltuk kenarı üst bacak ve uyluk desteğini en üst düzeye çıkarır. Çok işlevli arkaya yaslanma özelliği ile Iskur X, uzun oyun seanslarında en rahat duruş için yeniden konumlandırılabilir.
Ayrıca bugün Razer Kafa Yastığı (Head Cushion) ve Razer Bel Yastığı (Lombar Cushion) da piyasaya sürüldü. Herhangi bir oyuncu koltuğu ile kullanım için tasarlanan Razer Lombar Cushion, hafızalı köpük dolgu sayesinde kullanıcıların sırtını şekillendiren ergonomik destek ile omurgayı nötr bir konuma getirmeye yardımcı olur. Razer Head Cushion, konfor ve desteğin mükemmel dengesi için kullanıcının kafa şekline uyum sağlayan yoğun bir hafızalı köpük çekirdek ile konforu tamamlar.
Razer Iskur X hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
FİYAT: Razer Iskur X –399$/399€
Razer Head Cushion –39.99$/ 49.99€
Razer Lumbar Cushion –49.99$/ 59.99€
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