İşte Razer'ın Yeni Oyuncu Koltuğu: Razer Iskur X

Ergonomik olarak şekillendirilmiş yüksek yoğunluklu köpük, çelik takviyeli gövde ve çok katmanlı sentetik deri ile Iskur X hem rahat hem de dayanıklı. Peki, özellikleri neler?