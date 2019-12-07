İşte Samsung'un ABD'deki Popüler Galaxy'leri!

Samsung, Apple'ın ardından ABD'de en büyük ikinci mobil üreticisi konumunda. Bu nedenle eyaletlerde kullanılan neredeyse 3 Android telefondan biri Samsung'un olurken, Samsung'un ABD'de en popüler Galaxy modelleri ise yeni tanıtılanlar değil.
Samsung'un yakında Galaxy S11'i tanıtması bekleniyor, ancak görünüşe göre ne Galaxy S9, ne de Galaxy S10, ABD'de Samsung'un popüler modeli. Speedtest mobil uygulamasından toplanan verilere göre, Samsung'un ABD'de en yaygın olarak kullanılan telefonları Galaxy S8 ve Galaxy Note 9.
Galaxy Note 9'un popüler olarak kullanılması anlaşılabilir bir durum, zira Note 10 daha çok taze bir telefon. Ancak Galaxy S serisinde 2 jenerasyon tazeleyen Samsung'un ABD'de Galaxy S8 ile anılması ilginç bir veri. Samsung neredeyse Galaxy S11'i tanıtacak, ancak görünen o ki kullanıcılar Galaxy S8 kullanmaktan gayet memnun.
Bu durum One UI 2 ve Android 10 işletim sisteminin gelecek olmasıyla değişebilir. Zira yeni işletim sistemi sürümlerinin Galaxy S8 serisine gelmesi beklenmiyor. Bu nedenle bu işletim sistemlerini kullanmak isteyen Samsung kullanıcıları, çareyi Galaxy S11'e veya Galaxy A (2020) modellerinden birine geçmekte bulacaklar.
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