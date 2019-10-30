İşte Samsung Galaxy S11'in İşlemcisi!
Samsung, Galaxy S11'de beklenenin aksine, Exynos 990 işlemcisini kullanmayabilir!
- Ercan Uğurlu
Samsung, kısa bir süre önce Exynos 990 işlemcisini duyurduğunu sizlerle paylaşmıştık. Özellikle Arttırılmış Gerçeklik (AI) ve 5G yetenekleriyle ön plana çıkacağı söylenen ve Arm Mali-G77 grafik yongasıyla beraber grafik konusunda yeni Valhall mimarine sahip olan işlemci, ne yazık ki Galaxy S11'de karşımıza çıkmayacak. En azından gelen haberler bunu gösteriyor.
Bilgilere göre Samsung, Galaxy S11 için farklı bir işlemci üzerinde çalışıyor. Şu an halihazırda Exynos 9825 işlemcisine yer verdiği Galaxy Note10'dan farklı olarak, Galaxy S11'de vites yükseltecek olan Samsung'un, yeni S jenerasyonunu Exynos 9830 işlemcisi ile güçlendirmesi bekleniyor.
The Exynos 9830 exists. In the latest One UI 2.0 beta for the S10, Samsung added support for the Exynos 9830 along with the Snapdragon 865. These will, of course, be used in the S11. pic.twitter.com/v2Bio1Hggf— Max Weinbach (@MaxWinebach) October 27, 2019
Samsung'un Galaxy S11'de Exynos 990 yerine Exynos 9830 işlemcisine yer vereceği ise bilgisini Twitter'dan paylaşan @MaxWinebach, bu iddiayı One UI 2.0 beta yazılım notlarından ortaya çıkartmış.
Buna göre Samsung'un Exynos 990 işin farklı planları olduğunu söyleyebiliriz, ancak elbette durumun nasıl geliştiğini zaman gösterecek. Konu ile ilgili daha fazla bilgi aldıkça sizlerle paylaşacağız.
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