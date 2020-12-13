İşte Samsung Galaxy S21 İlk İzlenim ve Benchmark Videosu

Samsung Galaxy S21 ilk izlenim ve benchmark sonuçlarının canlı canlı göründüğü vidoe ortaya çıktı! İşte Galaxy S21 tasarımı, özellikleri ve Geekbench Benchmark test sonucu.

  • Ercan Uğurlu
Oynat Galaxy S21 testi ortaya çıktı! Samsung Galaxy S21 ilk izlenim ve benchmark sonuçlarının canlı canlı göründüğü vidoe ortaya çıktı! İşte Galaxy S21 tasarımı, özellikleri ve Geekbench Benchmark test sonucu!

Şimdiye kadar Samsung'un yakında çıkartacağı Galaxy S21 serisinin 3 modeli hakkında pek çok sızıntıya şahit olduk. Hatta bunlar arasında telefonların yan yana konulduğu fotoğraflar da yer alıyordu. Ancak bu defa Galaxy S21 olduğu iddia edilen bir telefon videoya alımış, Benchmark testleri uygulanmış.

Random Stuff 2 isimli bir YouTube kullanıcısının kanalına yüklediği video, Galaxy S21'i gözler önüne seriyor. Mühendislik örneği gibi görünen telefon, tasarım açısından bugüne kadar sızdırılan görsellerle büyük benzerlik gösterirken, ekran ve kameralar dışındaki bölümlerin bantla kapatılmış olması da dikkati çekiyor. Ancak telefonun arkasındaki kamera bölümünün ve burada yer alan sensörlerin tasarımı, bu telefonun Galaxy S21 olduğu izlenimi yaratıyor.

Videoyu kaydeden kişi, elindeki Galaxy S21 modelinin Snapdragon 888 işlemciye sahip olduğunu ifade ederken, Benchmark tablosunda da telefonun SM-G996 varyantı olduğu görülüyor. Galaxy S21 için yapılan ilk Geekbench Benchmark sonucu tek çekirdek skoruyla 1115, çoklu çekirdek performasıyla ise 3326.

Samsung'un Galaxy S21'i 14 Ocak'ta tanıtması bekleniyor. Ancak telefonla ilgili o kadar çok sızıntı var ki, Güney Koreli şirket artık o kadar bile beklemeyebilir.

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