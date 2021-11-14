İşte Samsung Galaxy Z Fold3 5G'nin En Dikkat Çeken 8 Özelliği

Hareket halindeyken akıllı telefonumuzla basit işleri birkaç dokunuşla halledebiliyoruz. Yine de bazen daha geniş bir çalışma alanına ihtiyaç duyuyoruz. Katlanabilir mobil cihazlar, kullanıcılara her iki seçeneği de sunuyor. Samsung'un açıldığında 7,6 inçlik ekranıyla aynı anda üç uygulamayı kullanabileceğiniz geniş bir alan sunan katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold3 5G'yi verimli kullanmanız için 8 tüyoyu sizin için derledik.
Kapak ve ana ekranı kişiselleştirebilirsiniz
Galaxy Z Fold3'ün hem katlı hem de açık halde iken gördüğünüz ekranlarını istediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz. Kişiselleştirme seçenekleri hareket halindeyken son derece kullanışlı olan Kapak Ekranından, tüm uygulamalarınıza bir dokunuşla erişmeniz mümkün. Cihazı açtığınızda Ana Ekran üzerinde Microsoft Office paketi, takvim ve hızlı erişim için size göre düzenlenmiş diğer uygulamalardan tam anlamıyla faydalanarak daha fazla özen gerektiren işlerinizi halledebilirsiniz. Özelleştirilmiş kapak ekranı ve ana ekran sayesinde daha fazla verimlilik elde edebilirsiniz.
Edge panel üzerinde birden fazla uygulama çalıştırabilirsiniz
Ana ekranın sağ tarafındaki sekmede, Edge paneline ulaşabilirsiniz. Uygulamaları hızlı bir şekilde başlatmak için Edge paneline doğru sürükleyip bırakmanız yeterli. Cihaz tablet modundayken, Çoklu Aktif Pencere özelliğini kullanarak aynı anda üçe kadar uygulamayı ekranınıza sürükleyip bırakabilirsiniz. Cihazı açık hale getirerek eller serbest video görüşme yapmak için masanızın üzerine koyduktan sonra, bir yandan görüşme yaparken bir yandan herhangi bir PowerPoint sunumunu ya da takviminizi görüntüleyebilirsiniz.
En sevdiğiniz uygulama gruplarını kaydedebilirsiniz
Birkaç uygulamayı aynı anda sıkça kullandığınızı fark ettiğinizde, tek bir dokunuşla her ikisini, hatta üç uygulamayı aynı anda başlatabilmeniz için yaptığınız gruplamayı Edge paneli üzerinde kaydedebilirsiniz. Cihazı iş amaçlı kullanıyorsanız en iyi uygulama eşleştirmelerini şu şekilde yapabilirsiniz:
- Finans yatırımlarınız için Google Duo gibi bir uygulama ile video konferans görüşmelerinizi yaparken Samsung Notes'a borsadaki hisseleriniz ile ilgili bilgileri not edebilirsiniz.
- Takvim uygulamasında toplantı için uygunluk durumunuzu görüntülerken Outlook'tan e-postalarınıza bakabilirsiniz.
- Excel'de ticari harcamalarınızı gözden geçirirken hesap makinesini ve aynı anda müzik dinlemek için Spotify'ı açabilirsiniz.
Bunlar oluşturabileceğiniz uygulama gruplarından yalnızca birkaçı. Galaxy Z Fold3 ile üretkenliğinizi artırmak için cihazınızı kişiselişlerinize göre özelleştirerek işinizi size en uygun şekilde yapmanıza yardımcı olacak kısayollar oluşturabilirsiniz.
Adeta kâğıt üzerinde not alabilirsiniz
Galaxy Z Fold3'ün işlemci gücü, S Pen'in sunduğu adeta kâğıt üzerinde gerçek bir kalemle yazı yazma deneyimini destekliyor. Kullanıcılar cihazlarını açıp masanın üzerine yerleştirdiğinde, Çoklu Aktif Pencere özelliğiyle bir yandan görüntülü konuşma yaparken bir yandan Samsung Notes uygulamasında S Pen ile not alabiliyor. Galaxy Z Fold3 için S Pen, ekran üzerindeki baskıyı azaltan yaylanabilir ve yumuşak kalem ucuyla 4.096 farklı basınç seviyesini algılayarak gecikme olmadan kullanıcının istediği gibi yazmasını sağlıyor.
Çekimleri gerçek zamanlı olarak karşılaştırabilirsiniz
Galaxy Z Fold3'ün parlak ana ekranı ve çoklu kamera lensi sayesinde fotoğraf çekmek artık hiç olmadığı kadar kolay. Görüntü Yakalama özelliğini kullanarak çekimleri gerçek zamanlı olarak karşılaştırabilirsiniz. Üç kamerayı çekeceğiniz görüntüye odaklarken Görüntü Yakalama yeni açıları karşılaştırmak ve daha iyi ışık yakalamak için yeni çektiğiniz fotoğrafları incelemenize olanak veriyor. Çekilen görüntünün çift kamera görüntüsünün sağlanması da cihazın iki ekranını kullanan bir diğer benzersiz özellik . Cihaz açık durumdayken, fotoğraf çeken kişi görüntüye kendi ekranından bakabiliyor, fotoğrafı çekilen kişi de kendisini diğer ekranda görebiliyor.
Bilgisayarlardaki gibi uygulamalar arası sürükle-bırak özelliği
Galaxy Z Fold3 akıllı telefonunuzu bilgisayar gibi kullanabilmenizi sağlayan kullanıcı dostu niteliklere de sahip. Sürükle ve bırak özelliği sayesinde parmağınızı veya S Pen'i kullanarak PowerPoint sunumlarına, Word belgelerine ve benzer belgelere tıpkı bilgisayarda olduğu gibi hızlı bir şekilde resim ekleyebilirsiniz. Galerinizden bir e-postaya fotoğraf eklemek ya da bir belgedeki metni bir sunuma taşımak için uygulamalar arasında uzun bir gezinti yapmadan sadece sürükleyip bırakmanız yeterli.
Katlanabilir cihazlar için optimize edilmiş uygulamalar
Üretkenliğinizi artıracak uygulamalar Galaxy Z Fold3'e özel olarak optimize edildi. PowerPoint, Word ve Excel kullanırken tıpkı bilgisayarınızdaki gibi ekranın üst kısmında tüm menüyü görebilir, böylece tüm bu özelliklere tek bir dokunuşla erişebilirsiniz. Bir belgeyi incelerken Galaxy Z Fold3'ün ekstra ekranı sayesinde yorumlar paneli yan tarafta görünür. Optimize Outlook uygulaması, gelen kutunuzu daha hızlı tarayabilmeniz için e-postaları önizlemenize olanak tanır. Aynı anda birden fazla tarayıcı penceresini yan yana çalıştıracak şekilde optimize edilmiş Samsung İnternet uygulaması ile ekranda gördüğünüz bir bağlantıyı ekranınızın yanına doğru sürükleyerek yeni bir pencerede hemen açabilirsiniz.
Mobil uygulamalarınıza TV'lerin büyük ekranından erişebilirsiniz
Galaxy Z Fold3 aynı anda hem bir telefon, hem tablet hem de bilgisayar olarak işlev görüyor. Bilgisayar özelliği, Galaxy mobil cihazınızı bir masaüstü bilgisayar deneyimine genişleten Samsung DeX özelliği sayesinde bir monitöre veya TV'ye bağlanabilir, tüm mobil uygulamalarınıza TV'lerin büyük ekranından erişebilirsiniz. DeX'i Samsung TV'lerin yanı sıra Miracast özellikli herhangi bir akıllı televizyon ya da Samsung'un yeni Akıllı Monitöründe de kablosuz ol arak çalıştırabilirsiniz. Galaxy Z Fold3'ü ayrıca bir klavye ve fare gibi de kullanabilirsiniz.
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