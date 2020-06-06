İşte Vodafone'lulara Kotadan Düşmeden "Sınırsız" Olacak Uygulamalar!

Bu yıl onuncu yaşını kutlayan Vodafone Red, ayrıcalıklarla dolu dünyasını yenilikçi ürün ve hizmetlerle genişletmeye devam ediyor. Vodafone, dijitalleşmeye dayalı kullanım alışkanlıklarıyla öne çıkan Red müşterileri için geliştirdiği yeni portföyünde, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube gibi en popüler uygulamaları sınırsız sunacak. Vodafone Red'liler, WhatsApp ve Facebook Messenger üzerinden sesli ve görüntülü aramalarını da sınırsız gerçekleştirebilecek.